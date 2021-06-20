Afganistan'da Türk askeri istemeyen Taliban'ı ikna çabaları

Gazeteci Deniz Kilislioğlu, Afganistan'da Türk askeri dahil 'tüm yabancı güçlerin çekilmesini' isteyen Taliban ile müzakerelerden sorumlu Dr. Abdullah Abdullah'ın görüşlerini paylaştı

Taliban'ı yumuşatma çabası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden zirvesinde taraflar, S-400 ve YPG'ye destek konusunda pozisyonlarından geri adım atmadı. İlerlemenin kaydedildiği alan, tahmin edildiği gibi Afganistan oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve koalisyon güçlerinin 11 Eylül'de Afganistan'dan çekilmesinden sonra istenirse Türkiye'nin ülkede kalabileceğini; ancak bu noktada ABD'nin diplomatik, lojistik ve mali desteğinin önemli olduğuna dikkat çekti.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan da bu desteğin verilmesinde mutabık kaldıklarını duyurdu. Türkiye, Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nın güvenliği ve işletmesine talip ancak bu görevde tek başına kalmak istemiyor. Türkiye, Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle “Pakistan ve Macaristan'ı da yanında görmek istiyor.”

Üstlenilecek görevin çerçevesi ne olacak, hangi ülkeler bu misyonla elini taşın altına koyacak, bu soruların cevapları henüz belirsiz. Kaldı ki Cumhurbaşkanı'nın vurguladığı gibi Taliban da önemli bir faktör ve Taliban sözcüleri “Tüm yabancı güçlerin Afganistan'dan ayrılmasını” isterken, Türk askeri gücünü de buna dahil ediyor. Peki böyle bir süreçte Afgan yönetimi ne düşünüyor?

Pakistan ikna etmeli

Taliban ile müzakereleri yürüten Afganistan Barış ve Ulusal Uzlaşma Yüksek Kurulu Başkanı Dr. Abdullah Abdullah Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'deydi. Dr. Abdullah, “Şu anda Taliban'ın Türk askeriyle ilgili pozisyonunu yumuşatmak için çabalar sürüyor” dedi.

Uzlaşma Kurulu Başkanı, “Askeri yönetimi devam ettirmek, Taliban için büyük hata olur. Bu, savaşın devamı anlamına gelir. Taliban'ın üzerinde etkisi olan ülkeler ikna konusunda rollerini oynamalılar” ifadesini kullanıyor. “Pakistan'ı mı kastediyorsunuz?” soruma ise “Evet” yanıtını verdi. Dr. Abdullah, Pakistan'ın istihbarat kaynaklarının da bu süreçte kullanılabileceğine vurgu yaptı.

Görev alanı genişler mi?

Abdullah, Türkiye'nin pozisyonuyla ilgili olarak da, “Bir misyon olacaksa bunun muharip bir misyon olmayacağının” altını çizerek, “Misyonun çerçevesi, Kabil Havalimanı'nın güvenliği ve sağlık hizmetleri olacak” diye konuştu. “Görev alanı genişleyebilir mi?” soruma ise, “Şu anda mevcut durumu konuşuyoruz. Odağımız Kabil Havalimanı. Şu anda farklı bölgelere genişlemesi söz konusu değil” yanıtını verdi.

Dr. Abdullah Abdullah Kimdir?

Tıp doktoru olan Afgan siyasetçi 61 yaşında,

2001-2005: Afganistan Dışişleri Bakanı,

2009 ve 2014: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday,

2020'den günümüze: Afganistan Barış ve Ulusal Uzlaşma Yüksek Kurulu Başkanı.

Milliyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.