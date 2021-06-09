Afganistan'da Taliban'ın ayak sesleri...

Taliban güçleri, yabancı güçlerin ülkeden çekilmeye başlamasıyla ilçe merkezlerini ele geçirmek için saldırılarını arttırdı. Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin Cavand ilçesi de Taliban kontrolüne geçti. Mayıs ayı başından beri ülke genelinde 10 ilçenin kontrolü Taliban'a geçti.