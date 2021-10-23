Afganistan'da Taliban aracına düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 2'si Taliban mensubu, 3 kişi hayatını kaybetti.
2021-10-23 18:17:48
Yetkililer, Nangarhar'ın merkezi Celalabad kentinde Taliban aracına yönelik silahlı ve bombalı saldırı düzenlendiğini bildirdi.
Saldırılarda 2 Taliban mensubuyla 1 çocuğun öldüğünü ifade eden yetkililer, 2 kişinin yaralandığını kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Daha önce Taliban'a yönelik düzenlenen saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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