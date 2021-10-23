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Afganistan'da Taliban aracına düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda 2'si Taliban mensubu, 3 kişi hayatını kaybetti.

1 Saat Önce
2021-10-23 18:17:48
Afganistan'da Taliban aracına düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü

Yetkililer, Nangarhar'ın merkezi Celalabad kentinde Taliban aracına yönelik silahlı ve bombalı saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Saldırılarda 2 Taliban mensubuyla 1 çocuğun öldüğünü ifade eden yetkililer, 2 kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Daha önce Taliban'a yönelik düzenlenen saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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