Afganistan'da Taliban'a karşı seferberlik çağrısı

Cemiyet-i İslami'nin ana yapısından ayrılan ve grup içerisinde önemli güce sahip olan isimlerden Atta Muhammed Nur, Taliban'a karşı seferberlik çağrısında bulundu

Cemiyet-i İslami'nin ana yapısından ayrılan ve grup içerisinde önemli güce sahip olan isimlerden Atta Muhammed Nur, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı mesajında, Taliban'ın son süreçte kaydettiği ilerleyiş karşısında çağrıda bulundu.

"Milli Seferberlik Çağrısı"

Ülkenin kuzeyinde önemli isimlerden olan Nur "Cemiyet-i İslami'nin Milli Seferberlik Teşkili Çağrısı" başlığıyla yayınladığı açıklamada, Taliban'ın savaş ve şiddet yolunu benimsediğini savunarak, Cemiyet-i İslami'ye bağlı milislere Taliban karşısında seferber olmaları çağrısı yaptı.

Kendilerinin, Cemiyet-i İslami'nin eski liderlerinden Burhaneddin Rabbani ve Ahmed Şah Mesud'un yolunda olduğunu söyleyen Nur, hükümete de eleştirilerde bulundu.

Cemiyet-i İslami'de iç ihtilaflar

Afganistan'da Kabil hükümetini oluşturan en önemli taraflardan Cemiyet-i İslami'de büyük bir parçalanma yaşanmıştı.

Bu yılın Mart ayında, Cemiyet-i İslami'nin ana yapısından kopan oluşumun başına Atta Muhammed Nur getirilmişti. Nur, Afganistan'ın Belh ilinde uzun yıllar valilik yapan ve Sovyet-Afgan savaşından bu yana Cemiyet-i İslami saflarında yer alan bir isimdi.

Nur'un yanı sıra oluşuma Muhammed İsmail Han ve Yunus Kanuni gibi önemli isimler de katıldı. Cemiyet-i İslami'nin ana yapısı ise oluşumu eleştirdi ve meşruiyetlerinin olmadığını öne sürdü.

Cemiyet-i İslami'nin mevcut lideri Selahaddin Rabbani ile Muhammed Nur arasında uzun süredir gerilim yaşanıyordu.

Haziran 1989. Atta Muhammed Nur ülkenin kuzeyindeki Mezar-ı Şerif'te Cemiyet-i İslami destekçilerine hitap ediyor

Cemiyet-i İslami kurulduğu 1972'den 2011'e kadar, kurucusu Burhaneddin Rabbani tarafından yönetildi. Rabbani'nin 2011'de öldürülmesi sonrası grubun başına oğlu Selahaddin Rabbani getirilmişti. Rabbani halen Cemiyet-i İslami'nin ana koluna liderlik ediyor. Yapı çoğunlukla Taciklerden oluşuyor. Yapının lideri Rabani bir süredir Türkiye ve İran gibi taraflarla görüşmeler gerçekleştiriyordu.

Atta Muhammed Nur Belh Valiliği konumundayken, 2010. Nur 2004-2018 yılları arasında Belh Valiliği görevinde bulundu.

Atta Muhammed Nur'un söz konusu açıklamayı yerel halkın kullandığı Dari ve Peştuca dillerinde değil İngilizce olarak yapması ve tüm Cemiyet-i İslami gruplarını kendisi altında toplamaya çalışması dikkat çekti. Nur'un dış destek bularak hem Taliban'ı geriletme hem de Cemiyet-i İslami içerisindeki gücünü pekiştirme arayışında olduğu düşünülüyor.

Cemiyet-i İslami, ülkede 1990'lı yıllarda kurulan ve Taliban'a karşı savaşta ABD ile beraber hareket eden Kuzey İttifakı'nın ana bileşeni niteliğinde. Yapı ABD'nin yanı sıra Fransa başta olmak üzere Avrupa ülkeleri, İran, Hindistan ve Rusya tarafından da destekleniyordu.

Grubun komutanlarından Ahmed Şah Mesud 9 Eylül 2001 tarihinde öldürülmüştü. İşgal sonrası ABD destekli hükümete katılan Rabbani de 2011 yılında öldürüldü.

Atta Muhammed Nur'un öncülük ettiği yapılanmanın, Raşid Dostum'a bağlı güçlerin yanı sıra Muhammed Muhakkik'in öncü olacağı İran destekli Şii Fatımiyyun milisleri ile de ortaklık kurabileceği düşünülüyor.

İran destekli isimlerden Muhakkik, kısa bir süre önce Kabil hükümeti tarafından danışmanlığa getirilmişti.

Muhakkik'in yeni görevine gelişinin, İran'ın Afganistan'a Fatımiyyun milislerini yollayabileceğine dair açıklamasıyla aynı sürece denk gelmişti.

MepaNews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.