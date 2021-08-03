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TIMETURK / DÜNYA / Afganistan'da son 24 saatte 40 sivil öldürüldü

Afganistan'da son 24 saatte 40 sivil öldürüldü

Helmand vilayetinde son 24 saat içinde yaşanan çatışmalarda 40 sivilin öldüğü bildirildi. Tarafların sivillerin can güvenliğini korumadığı takdirde büyük bir facia yaşanabileceği kaydedildi.

2 Gün Önce
2021-08-03 15:39:34
Afganistan'da son 24 saatte 40 sivil öldürüldü

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Birleşmiş Milletler (BM) Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) ülkenin güneyindeki Helmand vilayetinde son 24 saat içinde 40 sivilin öldürüldüğünü açıkladı.

UNAMA'dan yapılan açıklamada, Helmand vilayetinde son 24 saat içinde yaşanan çatışmalarda 40 sivilin öldüğü bildirildi.

Bu süre içerisinde 118 sivilin yaralandığı ifade edilen açıklamada, tarafların sivillerin can güvenliğini korumadığı takdirde büyük bir facia yaşanabileceği kaydedildi.

Açıklamada, yaşanan çatışmalar nedeniyle binlerce kişinin evlerinden olduğu belirtildi.

Afganistan'ın güney vilayetlerinden Kandahar, Helmand ve batısındaki Herat vilayetlerinin merkezinde yaklaşık bir haftadır Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çatışmalar devam ediyor.

Söz konusu 3 kentte valilik binasına birkaç yüz metreye kadar ilerleyişini sürdüren militanlar, ağır kayıplar vermesine rağmen geri adım atmıyor.

Ülkede olaylar sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda Gazne vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır kapılarını ele geçirmişti. Taliban, Badahşan, Tahar, Gazne, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

AA muhabirinin yerel yetkililerden edindiği bilgiye göre, Taliban 407 ilçenin 150'den fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş bulunuyor.

Ülkede 34 vilayet merkezinin hükümet güçlerinin kontrolünde bulunduğu ifade ediliyor.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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