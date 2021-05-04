Afganistan'da sel: 14 kişi öldü

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde meydana gelen selde 14 kişi hayatını kaybetti.

Herat Valiliği Sözcüsü Ceylani Farhad, Herat'ın Adrasken ilçesinde aşırı yağışların sele neden olduğunu açıkladı.

Sellerde 14 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Farhad, çok sayıda hayvanın da telef olduğunu belirtti.

Farhad, öte yandan Herat'ın Uba ilçesinde de sel felaketi yaşandığını, can kaybı olup olmadığının henüz bilinmediğini aktardı.

Çok sayıda evin sular altında kaldığını dile getiren Farhad, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.