Afganistan'da Pencşir'in Paryan ilçesi Taliban kontrolüne geçti

Taliban Kültür Komisyonu Üyesi Ahmedullah Vasik, Taliban güçlerinin, Tacik kökenli Ahmed Mesud'un liderlik ettiği yerel güçlerin savunduğu Pencşir vilayetindeki Paryan ilçesini ele geçirdiğini açıkladı.

Ahmedullah Vasik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Pencşir'de silahlı grupların çatı örgütü Afganistan Halk Direniş Cephesi ile Taliban arasında süren çatışmaya ilişkin bilgi verdi.

Vasik, "Pencşir'deki Paryan bölgesi tamamen ele geçirildi." ifadesini kullandı.

Paryan'ın, Pencşir'in merkezi Bazarak'a yakın ilçelerden biri olması nedeniyle stratejik önem taşıdığı belirtiliyor. Pencşir'in 7 ilçesi bulunuyor.

Öte yandan, Afganistan'ı terk eden eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Birinci Yardımcısı Emrullah Salih, ülkeden kaçtığı iddialarına, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla cevap verdi.

Salih, Pencşir'de olduğunu ve Afganistan Halk Direniş Cephesi saflarında Taliban'a karşı direnmeye devam ettiğini duyurdu.

Pencşir'de üçüncü gününe giren çatışmaların şiddetli şekilde sürdüğü belirtiliyor.

Pencşir vilayetindeki silahlı grupların çatı örgütü Afganistan Halk Direniş Cephesinin Sözcüsü Fehim Deşti, dün sosyal medyada yaptığı açıklamada, 40'tan fazla Taliban mensubunun öldürüldüğünü öne sürmüştü.

"Havaya ateş açmaktan kaçının"

Diğer taraftan, bazı haber ajanslarında Pencşir'in düştüğüne yönelik iddialar sonrası, Kabil'de Taliban üyelerinin zafer kutlamalarıyla havaya ateş ettikleri görüldü.

Taliban Sözcülerinden Zabihullah Mücahid ise Twitter'dan yaptığı açıklamada "Kabil'de ve ülke genelinde havaya ateş açmaktan kaçının ve bunun yerine Allah'a şükredin. Silah ve mühimmat senin elinde, kimsenin boşa harcamaya hakkı yok. Soğuk mermilerin sivillere zarar verme olasılığı daha yüksektir. Bu yüzden gereksiz yere ateş etmeyin." ifadelerini kullandı.

Pencşir'e operasyonu zorlaştıran etkenler

Başkent Kabil'in yaklaşık 50 kilometre yakınındaki Pencşir vilayeti, ABD'nin 2001'deki işgali öncesinde ilçe statüsündeydi. Yaklaşık 170 bin nüfuslu bölgenin büyük bölümü Taciklerden oluşuyor.

Sovyetler Birliği'nin 1980'lerdeki işgaline karşı Ahmet Şah Mesut liderliğinde etkili bir direniş gösteren Pencşir'e, 1990'ların sonunda ülke geneline yayılan Taliban güçleri de giremedi. Ancak söz konusu dönemde Taliban güçleri çok sayıda cepheye yayılmış durumdaydı.

Vadiler silsilesinden meydana gelen ve toplamda 120 kilometre uzunluğa sahip bölge, binlerce metrelik sarp dağlarla çevrili olması nedeniyle içindekilere doğal koruma sağlıyor. Vadiye giriş çıkışların birer geçitten sağlanması askeri operasyonları oldukça zorlaştırıyor.

Kabil'in 2001'de Taliban'dan alınmasında da rol oynayan Pencşirliler, genellikle bölge içinden bir yöneticiyle idare edildikleri için kendilerine fiili bir özerklik atfediyor.

Bölgedeki silahlı ve siyasi yapılanmaya, El Kaide militanları tarafından öldürülen Ahmet Şah Mesut'un oğlu Ahmed Mesud liderlik ediyor. Afganistan Ulusal Direniş Cephesi adlı yapı, Rusya ve diğer ülkelerin Taliban'ı ikna ve kendilerine yardım etmesi için girişimlerde bulundu ancak sonuç alamadı.

Vilayetin yerleşim yerlerine büyük ölçüde Tacik güçler hakimken, bazı yerler Taliban ile zaman zaman şiddetlenen çatışmalarda el değiştiriyor.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.