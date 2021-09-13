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TIMETURK / DÜNYA / Afganistan'da özel şirketlere para yağdıran Pentagon ağır bedel ödedi

Afganistan'da özel şirketlere para yağdıran Pentagon ağır bedel ödedi

ABD'de yapılan bir araştırma, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) 11 Eylül saldırılarından bu yana Afganistan ve Irak'ta yaptığı harcamaların yarısının özel savunma şirketlerine gittiğini ve bu şirketlere güvenmenin Afganistan'daki misyonda başarısızlıklara yol açtığını ortaya koydu.

1 Saat Önce
2021-09-13 22:59:24
Afganistan'da özel şirketlere para yağdıran Pentagon ağır bedel ödedi

Brown Üniversitesi "Savaşın Bedelleri" projesi ile Uluslararası Politika Merkezi tarafından hazırlanan araştırmada, Pentagon'un 11 Eylül 2001'den bu yana yaptığı 14 trilyon dolar harcamanın yarısının özel anlaşmalı şirketlere gittiği belirtildi.

11 Eylül saldırılarının ardından Irak ve Afganistan'daki operasyonlarda Pentagon'un sadece lojistik için değil Afgan güvenlik güçlerinin eğitilmesi gibi kritik görevleri de üstlenici şirketlere verdiğine işaret edildi.

Araştırmanın yazarlarından William Hartung, Afganistan ordusunun ABD'nin çekilme kararından kısa süre sonra Taliban'a yenildiğini belirterek, bu üstlenici şirketlerin rollerinin dikkatle incelenmesi gerektiğini vurguladı.

Söz konusu şirketler hakkında yerel gerilla gruplarının liderleri ve Taliban'a belirli paralar verdikleri konusunda suçlamalar olduğuna işaret edilen açıklamada, bu şirketlere güvenmenin Amerikan askerlerini riske attığını ve Afganistan misyonunu baltaladığını aktardı.

Ayrıca açıklamada, Biden yönetimi bu yılın başında Afganistan'dan ayrılma kararını açıkladığında Afganistan ve Irak'ta ABD askerlerinden daha çok bu şirketlere bağlı paralı askerlerin olduğu vurgulandı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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