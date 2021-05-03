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Afganistan'da okul yakınında patlama: Çok sayıda öğrenci yaralandı

Afganistan'ın Farah vilayetinde okul yakınında meydana gelen patlamada 21 kişi yaralandı.

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03.05.2021 18:28:49
Afganistan'da okul yakınında patlama: Çok sayıda öğrenci yaralandı

Farah Emniyet yetkilileri, Farah'ın merkezindeki bir okulun yakınında patlama meydana geldiğini açıkladı.

Patlamada aralarında öğrencilerin bulunduğu 21 kişinin yaralandığını ifade eden yetkililer, yaralıların hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Farah İl Sağlık Müdürü Abdul Cabbar Şahik de yaralıların en az 10'unun okuldaki 7-13 yaş arası öğrenciler olduğunu söyledi.

Şahik, yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğunu da belirtti.

Öte yandan Farah İl Şura Başkanı Dadullah Kani, Taliban militanlarının, Farah'ın Balabuluk ilçesindeki askeri karakola silahlı ve bombalı saldırı düzenlediğini kaydetti.

Saldırıda ve saldırının ardından yaşanan çatışmada iki tarafın da kayıp verdiğini dile getiren Kani, bazı askerlerin militanlara esir düştüğünü vurguladı.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Ülkede bir yandan şiddet olayları tırmanırken, diğer yandan istikrarın sağlanması için barış çabaları devam ediyor.

Öte yandan Taliban'ın barış için 2018'de yapılan Doha anlaşmasında şart koştuğu yabancı güçlerin ülkeden çekilme süreci de başladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan