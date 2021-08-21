DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Memleket Partisi lideri İnce: Cumhurbaşkanı olursam Esad'a haber göndereceğim
Afgan gazetecinin eşinden Mehmetçiğe teşekkür
Nagehan Alçı ile Prof. Mehmet Ceyhan arasındaki polemik büyüyor
''Eşref Gani'nin kardeşi Taliban'ı destekliyor''
Afganistan'da kritik görüşme
Ever Given bir kez daha Süveyş Kanalı'ndan geçti
Dibeybe'den Hafter ile görüşme şartı
Heybeliada’da orman yangını
İran’da kabine listesinde kadınlara ve Sünnilere yer verilmemesine tepki
Japonya'dan Türkiye'ye 410 milyon dolarlık mülteci destek kredisi
Buğra Kavuncu'ya kim saldırdı? Buğra Kavuncu'ya saldıran kişi yakalandı mı?
Yunanistan'dan Türkiye sınırına çelik duvar
Günde ne kadar su içmeliyim?
2021 kırtasiye masrafı ne kadar? 1. sınıf öğrencisi kırtasiye masrafı kaç TL?
Dünya genelinde yapılan aşı miktarı 10 milyona yaklaştı

TIMETURK / DÜNYA / Afganistan'da kritik görüşme

Afganistan'da kritik görüşme

Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Dr. Abdullah Abdullah, bugün sosyal medya hesabından Afganistan’ın eski devlet başkanı Hamid Karzai ile birlikte Taliban’ın Kabil vekil valisi ile görüştüklerini açıkladı.

46 Dakika Önce
2021-08-21 13:52:29
Afganistan'da kritik görüşme

Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Dr. Abdullah Abdullah, bugün sosyal medya hesabından Afganistan'ın eski devlet başkanı Hamid Karzai ile birlikte Taliban'ın Kabil vekil valisi ile görüştüklerini açıkladı.

Abdullah görüşmede Kabil'deki vatandaşların güvenliğine öncelik verilmesi gerektiğini yinelediklerini ifade etti.

Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Dr. Abdullah, aralarında eski devlet başkanı Hamid Karzai'nin de bulunduğu bir heyetle birlikte Taliban'ın Kabil vekil valisi Abdul Rahman Mansour ile görüştüklerini açıkladı.

Abdullah, görüşme sırasında Kabil'de bulunan vatandaşların güvenliğini, canı, malını ve haysiyetini korumaya öncelik verilmesi gerektiğini yineledikleri belirterek “Başkent Kabil'de normale dönebilmek için başkent vatandaşlarının kendilerini güvende ve koruma altında hissetmelerinin şart olduğunu ekledik” ifadelerini kullandı.

afganistan-milli-uzlasi-yuksek-konseyi-baskani-ile-eski-devlet-baskani-karzai-talibanla-gorustu_4792_dhaphoto4

Heyette bulunan eski devlet başkanı Hamid Karzai, 7 Aralık 2004 yılında Taliban sonrası seçilen ilk devlet başkanı olarak 29 Eylül 2014 yılına kadar görev yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş