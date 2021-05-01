Afganistan’da kanlı saldırı: Çok sayıda ölü var
Afganistan'ın Logar vilayetinde iftar saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, ilk belirlemelere göre 30 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı..
Afganistan'ın Logar vilayetinde iftar saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, ilk belirlemelere göre 30 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.
Patlamanın şiddetiyle çevredeki ev ve iş yerlerinde de ciddi hasar oluşurken, enkaz altında kalan kişilere yönelik arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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