Afganistan’da kanlı saldırı: Çok sayıda ölü var

Afganistan'ın Logar vilayetinde iftar saatlerinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, ilk belirlemelere göre 30 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı..