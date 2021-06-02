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Afganistan'da emniyet güçlerine bombalı saldırı: 2 ölü
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Afganistan'da emniyet güçlerine bombalı saldırı: 2 ölü

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde ulusal emniyet güçlerine ait araca düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

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02.06.2021 16:56:42
Afganistan'da emniyet güçlerine bombalı saldırı: 2 ölü

Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, basına yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın Barginu bölgesine yerleştirilen bombanın, Nangarhar Ulusal Emniyet güçlerine ait aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Saldırıda 2 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, 10 kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan dün de başkent Kabil yakınlarındaki Pervan vilayetinde ulusal emniyet güçlerine ait araca düzenlenen bombalı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Bir yandan ülkede istikrarın sağlanması için çalışmalar sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Öte yandan Afganistan hükümetine göre yaklaşık 1 aydır yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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