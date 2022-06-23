Afganistan'da deprem kâbusu! Taliban'dan yardım çağrısı

Afganistan’da Taliban, 1000’den fazla insanın hayatını kaybettiği 5.9’luk depremin ardından uluslararası yardım çağrısında bulundu.

BBC'de yer alan habere göre, Afganistan'da dün meydana gelen depremde 1000'den fazla insan hayatını kaybetti, en az 1500 kişi de yaralandı.

Ülkenin güney doğusundaki Paktika vilayetinin depremden en ağır etkilenen bölge olduğu belirtilirken arama kurtarma çalışmalarına kaynakların yetersizliği ve yağmurlar engel oldu.

Üst düzey Taliban yetkilisi Abdul Qahar Balkhi, deprem sonrası yaptığı açıklamada hükûmetin insanlara yardım edecek kadar finansal kapasitesinin olmadığını söyledi.

Yardım kurumları, komşu ülkelerden yardım geldiğini söyleyen Balkhi, yarımın artırılması gerektiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, depremin ardından kurumun harekete geçtiğini söyledi. BM yetkilileri de sağlık ekiplerinin, ilaçlar, gıda ve acil durum barınaklarının deprem bölgesine doğru yola çıktığını belirtti.

Afganistan'da Taliban'ın geçen yılın Ağustos ayında yönetimi ele geçirmesinden bu yana bir insani ve ekonomik kriz yaşanıyor.

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