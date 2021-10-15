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TIMETURK / DÜNYA / Afganistan'da camiye bombalı saldırı: Onlarca ölü ve yaralı var

Afganistan'da camiye bombalı saldırı: Onlarca ölü ve yaralı var

Afganistan'ın Kandahar vilayetinde bulunan Şii topluluğuna ait Fatımiyye Camisi'ne iki intihar bombacısının düzenlediği saldırıda en az 30 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı.

6 Saat Önce
2021-10-15 12:11:45
Afganistan'da camiye bombalı saldırı: Onlarca ölü ve yaralı var

Caminin güvenlik sorumlusu Murtaza Zarifi'nin verdiği bilgiye göre, vilayet merkezinde bulunan en büyük camiye cuma namazı sırasında bombalı saldırı yapıldı.

Saldırıda en az 30 kişinin öldüğü ve 200'den fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Taliban güçleri saldırının gerçekleştiği camiye giden tüm yolları kapattı.

Geçen hafta ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinde bulunan bir camiye bombalı saldırı düzenlenmiş, 46 kişi hayatını kaybetmişti.

Kunduz'da meydana gelen saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

ABD öncülüğündeki NATO güçleri ülkeden ayrıldıktan sonra Afganistan'da meydana gelen bombalı saldırılar Celalabad kentinde yoğunlaşmıştı.

Bu saldırıların çoğunu DEAŞ üstlenmişti.

Kunduz'daki saldırı ABD sonrası gerçekleşen en şiddetli olay olarak kayıtlara geçmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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