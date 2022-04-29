Afganistan’da camiye bombalı saldırı: En az 10 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camiye bombalı saldırı düzenlenmesi sonucu 10 kişinin öldüğü, 15 kişinin ise yaralandığı açıklandı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir camiye bombalı saldırı düzenlendiği açıklandı.

Reuters'ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, İçişleri Bakanlığı, camide meydana gelen patlama sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan'da Taliban geçtiğimiz yıl yönetimi ele geçirmişti.