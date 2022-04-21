Afganistan'da camide patlama: Ölü ve yaralılar var
Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif şehrindeki bir camide meydana gelen patlamada en az 20 kişinin öldüğü ve yaralandığı öne sürüldü.
2022-04-21 13:01:25
Afganistan'ın kuzeyinde bulunan Mezar-ı Şerif şehrinde bir Şii camiinde patlama meydana geldiği öğrenildi.
Reuters'ın aktardığı habere göre, Mezar-ı Şerif'teki Taliban yetkilisi patlama sonucunda en az 20 ölü veya yaralı olduğunu açıkladı.
Yerel medya ise, patlama sonucu beş kişinin yaşamını hayatını kaybettiğini aktardı .
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