DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Borcunu düşünürken 'Çengelli iğneyi' buldu
Can Dündar’dan ''Sedat Peker'' açıklaması: Bana ‘Asılmayı hak ettin’ diye mesaj göndermişti
Pedalseverlerden kütüphane projesi
Soylu'nun kurucusu olduğu sigorta şirketinden Peker'in iddiasına yanıt
1000 köpek kapasiteli Patipark açıldı
'Kimse öldüğüne inanmadı!.. Efsanesi bile Moğolları titretti'; Celaleddin Harezmşah...
Mustafa Cengiz: Sosyal medya hesaplarımı kapatacağım
İki doz aşı olanlar KKTC'ye karantinasız girebilecek
Pentagon'un gizli ordusu: Tamamen sivil, 'yenilmez ekip'
Afganistan'da bombalı saldırı: 6 ölü
Filistin Sağlık Bakanlığı: İsrail, 19 'katliam' işledi
Sahaflar Çarşısı’nın 69 yıllık 'Seyir Defteri'; kim ne yazmış?
Bakan Kasapoğlu açıkladı: THY Avrupa Ligi finali şifresiz yayımlanacak
Paşinyan’dan hırsız subay itirafı
Şehit eşinin haykırışı yürekleri dağladı

Afganistan'da bombalı saldırı: 6 ölü

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 6 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

ABONE OL

Google News - Timeturk
30.05.2021 17:39:33
Afganistan'da bombalı saldırı: 6 ölü

Herat Valisi Sayed Vahid Katali, basına yaptığı açıklamada, Herat'ın Goryan ilçesine bağlı Gurak bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, demiryolu güvenliğini sağlayan güvenlik görevlilerini taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Katali, saldırıda 6 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Bir yandan ülkede istikrarın sağlanması için çalışmalar sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Afganistan hükümetine göre, yaklaşık 1 aydır yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş