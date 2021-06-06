Afganistan'da bombalı saldırı: 11 ölü

Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 11 sivil hayatını kaybetti. Saldırıdan Taliban sorumlu tutuldu.

Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 11 sivil hayatını kaybetti.

Badgis Valisi Hüsamettin Şems, basına yaptığı açıklamada, Badgis'in Ab Kemeri ilçesine bağlı Gendab bölgesine yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını söyledi.

Saldırıda 11 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Şems, hayatını kaybedenlerin arasında kadın ve çocukların bulunduğunu belirtti. Şems, saldırıdan Taliban'ı sorumlu tuttu. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Bir yandan ülkede istikrarın sağlanması için çalışmalar sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

Afganistan hükümetine göre yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.

Ayrıca Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi, Taliban'ın Mayıs ayında bin 455 saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.