DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

'İsrail hangi bütçeyle İran'a saldırır?'
Vaka sayısı yükselişte... 10 bini aştı
Nijerya, terörle mücadele için ABD'den 6 savaş uçağı aldı
Yarış İçin Hazırlanan Bisiklet Şeritlerini Söktü; Sporcular Kayboldu!
THY Kabin Memurlarından 100 Çocuğa Bisiklet Hediyesi
Afganistan'da bir ilçe Taliban'dan geri alındı
Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret hacminde hedef 5 milyar dolar
Almanya'da Delta varyantının yeni Kovid-19 vakalarındaki oranı yüzde 84’e çıktı
Beyrut Limanı'ndaki patlamada ölenlerin yakınları 'milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasını' istiyor
Türkiye Diyanet Vakfı 78 ülkede 24 milyon 449 bin kişiye kurban eti ulaştırdı
Yetim Vakfı’ndan 150 Bin İnsana Kurban Yardımı
RTÜK’ten bazı medya kuruluşlarının yurt dışından fonlanmasıyla ilgili açıklama
Sarıgül: Afganistan'dan gelen göç dalgasına karşı tedbir alınmalı
Bir il kırmızıya döndü; uyarı geldi
Bereket Derneği Kurban Faaliyet Raporunu Yayınladı

TIMETURK / DÜNYA / Afganistan'da bir ilçe Taliban'dan geri alındı

Afganistan'da bir ilçe Taliban'dan geri alındı

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde bir ilçe Taliban'dan geri alındı.

58 Dakika Önce
2021-07-23 18:54:40
Afganistan'da bir ilçe Taliban'dan geri alındı

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Taliban'ın kontrol ettiği ilçeleri geri almak için operasyonlarına devam ettiği bildirildi. Operasyon sonucu Herat vilayetinin Karuh ilçesinin Taliban'dan geri alındığı bilgisi paylaşılan açıklamada, operasyonda 15 Taliban militanının öldürüldüğü, 20'sinin de yaralandığı ifade edildi.

Ülkenin batısı İran sınırında bulunan Herat vilayetinin çoğu ilçesi, Taliban kontrolünde bulunuyor.

Son 24 saatte 10 vilayette Taliban ile çatışma yaşandı

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte10 vilayette Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı. Çatışmalarda, 152 militan öldürüldü, 53 militan yaralandı. Söz konusu vilayetlerde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 11 bomba düzeneği etkisiz hale getirildi.

Taliban'dan olaylara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş