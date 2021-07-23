Afganistan'da bir ilçe Taliban'dan geri alındı

Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde bir ilçe Taliban'dan geri alındı.

Afganistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Taliban'ın kontrol ettiği ilçeleri geri almak için operasyonlarına devam ettiği bildirildi. Operasyon sonucu Herat vilayetinin Karuh ilçesinin Taliban'dan geri alındığı bilgisi paylaşılan açıklamada, operasyonda 15 Taliban militanının öldürüldüğü, 20'sinin de yaralandığı ifade edildi.

Ülkenin batısı İran sınırında bulunan Herat vilayetinin çoğu ilçesi, Taliban kontrolünde bulunuyor.

Son 24 saatte 10 vilayette Taliban ile çatışma yaşandı

Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte10 vilayette Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çatışma yaşandı. Çatışmalarda, 152 militan öldürüldü, 53 militan yaralandı. Söz konusu vilayetlerde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi, 11 bomba düzeneği etkisiz hale getirildi.

Taliban'dan olaylara ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.