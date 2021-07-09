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Afganistan'da bir gümrük kapısı daha Taliban'ın kontrolünde

Taliban’ın, İran sınırındaki İslam Kala gümrük kapısının arından Farah velayetindeki Ebu Nasr Farahi gümrük kapısını da ele geçirdiği belirtildi.

1 Saat Önce
2021-07-09 18:59:38
Afganistan'da bir gümrük kapısı daha Taliban'ın kontrolünde

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Pajhwok haber ajansının aktardığına göre Taliban, Afganistan'ın batısındaki Farah velayetinde, İran sınırında yer alan Ebu Nasr Farahi gümrük kapısını kontrolü altında aldı.

Daha önce Taliban'ın, İran sınırındaki anahtar öneme sahip İslam Kala gümrük kapısını ele geçirdiği bildirilmişti.

Taliban, Afganistan'ın İran, Tacikistan, Türkmenistan, Çin ve Pakistan sınırındaki pek çok bölgeyi ele geçirmişti. Taliban Sözcüsü Muhammed Naim, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, komşu ülkelerin güvenlik konusunda endişe etmemesi gerektiğini dile getirmişti.

Afganistan'da gerilimin artması, en başta ABD, yabancı güçlerin neredeyse 20 yılın ardından ülkeden çekilmeye başlamasını izliyor. Yabancı güçlerin çekilmeye başlaması ile Taliban bunu durumu yeni topraklar ele geçirmek için kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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