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Afganistan'da 3 günde 27 çocuk öldürüldü

Afganistan'ın 3 vilayetinde son 72 saat içinde 27 çocuğun öldürüldüğü bildirildi.

13 Dakika Önce
2021-08-09 16:36:56
Afganistan'da 3 günde 27 çocuk öldürüldü

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Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) yapılan açıklamada, Afganistan'daki çocukların haklarının Taliban ve hükümet tarafından göz ardı edildiği bildirildi.

Ülkenin Kandahar, Host ve Paktiya vilayetlerinde son 72 saat içinde 27 çocuğun öldürüldüğü ifade edilen açıklamada, bu süre içinde yaşanan şiddet olayları nedeniyle 136 çocuğun da yaralandığı kaydedildi.

Afganistan'da çocuklara yönelik şiddetin hızla artmasının endişe verici olduğu vurgulanan açıklamada, çocuklara yönelik şiddetin bir cinayet olduğu, bu durumun kaygı verici olduğu aktarıldı.

Açıklamada, çatışmaların arttığı takdirde çocukların ilerleme haklarının tehlikeye gireceği ve geleceklerinin tehdit altında olacağı bildirildi.

Öte yandan, ülkenin birçok vilayetinde yaklaşık iki haftadır Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasında çatışmalar devam ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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