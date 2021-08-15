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TIMETURK / DÜNYA / ''Afganistan Cumhurbaşkanı Gani istifa etti''

''Afganistan Cumhurbaşkanı Gani istifa etti''

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin istifa ettiği iddia edildi.

2 Saat Önce
2021-08-15 15:00:01
''Afganistan Cumhurbaşkanı Gani istifa etti''

Taliban'ın başkent Kabil'e girişiyle birlikte Afganistan'da yönetimin devri için hazırlıklar yapılıyor.

Afgan hükümeti ile Taliban arasında gerçekleştirilmesi planlanan müzakereler başlamadan, Cumhurbaşkanı Gani'nin istifa ettiği ileri sürüldü.

Ülkede tüm büyük vilayet merkezleri ve sınır noktalarını ele geçiren Taliban'ın, günün erken saatlerinde başkent Kabil'e girdiği bildirilmişti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise başkent Kabil'in merkezinin güç kullanılarak ele geçirilmeyeceği duyurulmuştu. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil'in yoğun nüfusu nedeniyle çatışmalara girmeyeceklerini, başkent merkezini müzakereler yoluyla almak istediklerini ve Taliban mensuplarına, kent merkezinin giriş noktalarında beklemeleri emri verdiklerini açıklamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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