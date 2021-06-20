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Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, ABD'yi ziyaret edecek

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin 25 Haziran’da ABD’yi ziyaret edeceği belirtildi.

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20.06.2021 19:32:01
Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, ABD'yi ziyaret edecek

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Cumhurbaşkanı Gani ile Abdullah'ı Beyaz Saray'da kabul edeceği, bu ziyaretin iki ülke arasındaki kalıcı ortaklığa vurgu yapacağı kaydedildi.

Açıklamada, ABD'nin askerlerini Afganistan'dan çekerken, ülkedeki kadınlar, kız çocukları ve azınlıklar dahil Afgan halkına siyasi, ekonomik ve insani yardımlar konusunda destek verme taahhüdünde bulunduğu belirtilerek, ülkenin bir daha asla terörist grupların güvenli sığınağı haline gelmemesi için Afganistan hükümeti ile yakın iş birliği içinde olunacağı bildirildi.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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