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Afganistan'a yeni asker gönderilecek mi? Bakan Akar açıkladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'Afganistan'a yeni asker göndermemiz söz konusu değil. Orda zaten mevcudiyetimiz var' dedi.

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23.06.2021 17:19:27
Afganistan'a yeni asker gönderilecek mi? Bakan Akar açıkladı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kabil Havalimanı'nda Türkiye'nin rolüne ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Akar'ın açıklamasından satır başları şu şekilde:

“Afgan kardeşlerimizin güvenliğine ve refahına katkı sağlamanın arayışı içindeyiz. Şu anda mevcudiyetimiz orada zaten var, asker göndermek gibi durumumuz söz konusu değil. Diğer ülkelerle teması sürdürüyoruz, arayış içindeyiz.

Çalışmalar tamamlandığında gerekli tedbirler alınacak, bir plan haline dönüşecek. Bizim için esas olan Kabil Havaalanı önemli, oradaki mevcudiyetimizi devam ettirmek veya ettirmemek konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz her şey Afgan kardeşlerimizin güvenliği ve refahı için.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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