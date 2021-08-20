Afgan siyasetçi Hikmetyar'dan 'Taliban' açıklaması

Afgan siyasetçi Hikmetyar, Taliban liderlerinin Kabil'e gelmesiyle hükümet görüşmelerinin başlayacağını açıkladı

Afganistan'ın önde gelen siyasilerinden Gülbeddin Hikmetyar, yeni hükümet çalışmalarının Taliban liderlerinin başkent Kabil'e gelmesiyle başlayacağını bildirdi.

Afganistan basınına konuşan Hizb-i İslami Partisi Lideri Gülbeddin Hikmetyar, yeni hükümet kurulması için Afgan siyasi liderleri ile Taliban arasındaki resmi görüşmelerin Taliban liderlerinin Kabil'e varmasıyla başlayacağını belirtti.

Hikmetyar, Taliban'ın kapsayıcı bir hükümet kurmak istediğine dair işaretler olduğunu ifade ederek, Taliban heyetleri ile son günlerde yapılan görüşmelerin resmi ziyaret kapsamında olmadığını kaydetti.

Yakın zamanda Afganistan'da "kapsayıcı İslamcı hükümet" kuracaklarını duyuran Taliban, oluşturduğu heyetlerle önde gelen Afgan siyasileri ziyaret etmişti.

Taliban heyetleri, son günlerde eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah ve Hizb-i İslami Partisi Lideri Gülbeddin Hikmetyar ile bir araya gelmişti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.