Afgan polisinin yeni üniformaları tanıtıldı

Afganistan yönetimi, yeniden yapılandırılan polis gücünün yeni üniformalarını sergiledi.

Afganistan'da İslam Emirliği yönetimi, yeniden yapılandırılan polis gücünün yeni üniformalarını tanıttı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı tarafından tertiplenen basın toplantısında, polis güçleri için tasarlanan yeni üniformaların tanıtımı yapıldı.

Eski Kabil yönetiminin kullandığı Afgan bayrağı yenilenen üniformalarda tercih edilmezken, son değişiklikle polis kıyafetlerinde İslam Emirliği yönetimince kullanılan beyaz tevhit bayrağına yer verildi.

Tevhit bayrağı yeni üniformada sağ kol üzerinde yer alıyor. Sol kolda ise İçişleri Bakanlığı'nın logosu bulunmakta.

İçişleri Bakan Yardımcısı Nur Celal Celali, görevi eski yetkililerden devralmalarından bu yana birinci önceliklerinin üniforması yenilenmiş bir polis gücü olduğunu söyledi. Celali ayrıca, polis güçlerinin eğitim süreçlerine devam edildiğini vurguladı.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdunnafi Takur, yerel bir şirketle anlaşmaları kapsamında 20 bin üniformanın kendilerine teslim edildiğini, 100 bine yakın üniformanın ise hazırlık aşamasında olduğunu kaydetti.

İslam Emirliği yönetimi, eski Kabil yönetimi tarafından kullanılan üç renkli Afganistan bayrağını tanımıyor.

Kaynak: Mepa News