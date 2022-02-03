Adalet Bakanlığı: AK Bakanlar Komitesi yetkisini aşmıştır

Adalet Bakanlığı'ndan Avrupa Konseyi (AK) Bakanlar Komitesi'nin Osman Kavala kararına ilişkin, 'AK Bakanlar Komitesi yargısal makamlar gibi hareket ederek yetkisini aşmıştır. Oy çokluğu ile alınan bu karar halihazırda devam etmekte olan bir davaya müdahale niteliğindedir' denildi.

Adalet Bakanlığı, AK Bakanlar Komitesi'nin oy çokluğu ile Osman Kavala davasının tekrar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) sevk edilmesine yönelik kararına ilişkin açıklama yayımladı. AK Bakanlar Komitesi'nin bu karar ile AİHM'den Türkiye'nin söz konusu kararı uygulamayı reddedip etmediği hususunun tespit edilmesini talep ettiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlgili hakkındaki yargılamalar halihazırda Ağır Ceza Mahkemesi önünde devam etmekte olup, tutukluluk incelemesine ilişkin yapılan değerlendirmelerde Kavala'nın mevcut tutukluluğunun AİHM tarafından incelenmeyen başka bir suç kapsamında devam ettiği belirtilmiştir. Ayrıca yargılama makamları ilgilinin AİHM'in incelemesine konu tutukluğunun daha önceden sona erdiğini tespit etmişlerdir. Öte yandan Anayasa Mahkemesi de AİHM kararından sonra başvuruyu tekrar incelemiş ve mevcut tutukluluk nedeniyle başvuranın özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edilmediğine karar vermiştir. Hal böyle iken AK Bakanlar Komitesi yargısal makamlar gibi hareket ederek yetkisini aşmıştır. Oy çokluğu ile alınan bu karar halihazırda devam etmekte olan bir davaya müdahale niteliğindedir. Başta AK Bakanlar Komitesi olmak üzere herkes, bağımsız ve tarafsız mahkemeler önünde devam eden bir yargılama sürecine etki etmekten kaçınmalı ve verilecek karara saygı duymalıdır."

AK'nin kurucu üyesi olan Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden kaynaklanan sorumluluklarının farkında olduğu aktarılan açıklamada, "AİHM kararlarının icrası kapsamında gerekli adımlar hükümetimiz tarafından atılmaktadır. Bu kapsamda bugüne kadar 3 bin 730 karar kapsamında alınan tedbirler AK Bakanlar Komitesi tarafından da kabul edilmiş ve icra denetimi sona erdirilmiştir. Sadece geçtiğimiz yıl icra denetimi sona erdirilen dosya sayısı ise 222'dir. Buna rağmen belirli bir kararı teamüllere de uymadan sürekli gündemde tutarak ülkemizi uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmemekle itham etmek, söz konusu kararın açıkça siyasi mülahazalarla alındığını göstermektedir" ifadelerine yer verildi. .