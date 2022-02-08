Abu Dabi İslam Bankası: Türkiye'den ziyade Mısır'a yatırım yapmayı planlıyoruz

Abu Dabi İslam Bankası, Türkiye’den ziyade Mısır’ın gelecek sunan bir pazar olduğunu söyledi.

Abu Dabi İslam Bankası CEO'su Muhammed Abdül Bary Bloomberg'e verdiği bir röportajda Türkiye'ye de yatırımı değerlendirdiklerini fakat Mısır'ın umut vadeden bir pazar olarak bankanın yatırım listesinde kesin olarak yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin de değerlendirileceğini fakat bankanın planladığı yatırım listesinde üst sıralarda yer almadığını belirten Abdül Bary, “Mısır'da bir şubemiz var ve bize göre Mısır iyi büyüyen ve umut vadeden bir pazar. Mısır kesinlikle bankanın yatırım seçenekleri arasında yer alıyor” diye ekledi.

Bankanın yatırım yapmayı planladığı alanlar arasında dijital varlıkların da bulunduğunu belirten Abdül Bary, 2022'de Fed'den 5 adet faiz artırımı beklediklerini söyledi. .