DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
ABD'den kritik ismi yakalayana 10 milyon dolarlık ödül
Atatürk Havalimanı kargo uçuşlarına kapatıldı
İklim Şurası Şubat ayında Konya’da yapılacak
Sevgililer Günü kutlamak günah mı haram mı? 14 Şubat'ı kutlamak caiz mi?
Kamu-Sen: Asgari geçim haddi 11 bin 898 lira
CHP’li 11 belediyeden ortak açıklama: Üzerimizdeki yük, taşınabilir olmaktan çıktı
Abu Dabi İslam Bankası: Türkiye'den ziyade Mısır'a yatırım yapmayı planlıyoruz
İstanbul'a kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Şubat ayında İstanbul'da kar var mı?
Madame Web kimdir? Madame Web karakteri nedir?
Belgin Azak kimdir? Belgin Azak'tan alkollü kaptana hukuk savaşı
Ayçiçek yağı fiyatları yeniden zamlandı!
Tuğba Özerk kimdir? Tuğba Özerk hakkında neden soruşturma açıldı? Çiftlik Bank kara para soruşturma
Diyanet'ten ''mülakat'' iddialarına yanıt
Altın fiyatları yükseldi mi? 8 Şubat gram, çeyrek ve yarım altın fiyatı ne kadar?
Elektrik faturaları düşecek mi? Elektrik faturası düzenlemesi ne zaman yapılacak?

TIMETURK / DÜNYA / Abu Dabi İslam Bankası: Türkiye'den ziyade Mısır'a yatırım yapmayı planlıyoruz

Abu Dabi İslam Bankası: Türkiye'den ziyade Mısır'a yatırım yapmayı planlıyoruz

Abu Dabi İslam Bankası, Türkiye’den ziyade Mısır’ın gelecek sunan bir pazar olduğunu söyledi.

59 Dakika Önce
2022-02-08 11:06:02
Abu Dabi İslam Bankası: Türkiye'den ziyade Mısır'a yatırım yapmayı planlıyoruz

Abu Dabi İslam Bankası CEO'su Muhammed Abdül Bary Bloomberg'e verdiği bir röportajda Türkiye'ye de yatırımı değerlendirdiklerini fakat Mısır'ın umut vadeden bir pazar olarak bankanın yatırım listesinde kesin olarak yer aldığını söyledi.

Türkiye'nin de değerlendirileceğini fakat bankanın planladığı yatırım listesinde üst sıralarda yer almadığını belirten Abdül Bary, “Mısır'da bir şubemiz var ve bize göre Mısır iyi büyüyen ve umut vadeden bir pazar. Mısır kesinlikle bankanın yatırım seçenekleri arasında yer alıyor” diye ekledi.

Bankanın yatırım yapmayı planladığı alanlar arasında dijital varlıkların da bulunduğunu belirten Abdül Bary, 2022'de Fed'den 5 adet faiz artırımı beklediklerini söyledi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş