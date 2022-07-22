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Abramovich de imza törenine geldi

Rus milyarder Roman Abramovich tahıl sevkiyatı anlaşması imza törenini takip etti

31 Dakika Önce
2022-07-22 21:54:24
Abramovich de imza törenine geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen tahıl sevkiyatı anlaşması imza törenini Rus Milyarder Roman Abramovich de takip etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna ve Rusya taraflarının katılımıyla ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in hazır bulunduğu tahıl sevkiyatı anlaşması imza törenine katıldı. Beşiktaş'ta bulunan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilen imza törenine Rus Milyarder Roman Abramovich de geldi. Rus heyetiyle birlikte törenin düzenleneceği solana gelen Abramovich töreni takip etti. DHA

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