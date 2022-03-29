Abramoviç ve iki Ukraynalı müzakerecinin zehirlendiği ortaya çıktı

Rus milyarder Roman Abramoviç'e yakın kaynaklar, bu ay Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki müzakereler sırasında Abramoviç'in zehirlenme belirtileri gösterdiğini doğruladı.

Zehirlendiğinden şüphelenilen ancak şimdi iyi olduğu belirtilen Rus oligarkın, göz yanması ve deri soyulması belirtileri gösterdiği ifade edildi.

Abramoviç'in yanı sıra iki Ukraynalı müzakerecinin de zehirlendiği, bunlardan birinin iş insanı, diğerinin de Ukraynalı milletvekili Rustem Umerov olduğu belirtiliyor.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, iddia edilen zehirlenmenin, Rusya'da müzakereleri sabote etmeye çalışanlar tarafından düzenlendiği iddialarına yer verdi.

Gazeteye bilgi veren kaynaklar, olayın 3 Mart'ta meydana geldiğini ve Abramoviç'in ve Ukraynalı müzakerecilerin durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Reuters haber ajansı ise ismini açıklamayan bir ABD'li yetkilinin, istihbarat kaynaklarının, Abramoviç'in rahatsızlığının zehirlenme değil "çevresel" faktörlerden kaynaklandığına işaret ettiğine dair sözlerini aktardı.

BBC'ye konuşan Ukrayna devlet başkanlığı ofisi yetkilisi Ihor Zhovka ise Abramoviç'le konuşmadığını, ancak Ukrayna delegasyonu mensuplarının "iyi" olduğunu ve birinin bu haberin "yanlış" olduğunu söylediğini aktardı.

Abramoviç'e yakın bir kaynak, Rus milyarderin zehirlenme belirtileri gösterdiğini, ancak iyileşmiş olduğunu ve Ukrayna'daki savaşı sonra erdirme çabasıyla müzakerelere devam ettiğini söyledi.

Milletvekili Umerov, pazartesi günü paylaştığı Twitter mesajında "iyi" olduğunu söyledi ve "doğrulanmamış bilgiye" inanılmamasını istedi.

Abramoviç, Mart ayı başından beri müzakereler için Moskova ile Kiev arasında birçok kez seyahat etti.

Abramoviç'in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de görüştüğü, ancak Zelenskiy'nin olaydan etkilenmediği ve sözcüsünün olay hakkında bilgi sahibi olmadığı belirtiliyor.

Araştırmacı gazetecilik grubu Bellingcat, Abramoviç'in ve müzakerecilerin "kimyasal silahla zehirlenme belirtileriyle uyumlu" belirtiler gösterdiğini duyurdu.

Bellingcat, belirtiler arasında "gözde ve deride enflamasyon ve yanma" olduğunu söylüyor. Abramoviç 14 Mart'ta İsrail'deki Tel Aviv Havalimanı'nda görüldü.

Abramoviç'in müzakerelerdeki rolü

Bu olay, Abramoviç'in Ukrayna ile Rusya arasında yaptığı belirtilen aracılık rolünü gündeme getirdi. Abramoviç'in müzakerelerdeki rolü net değil, ancak sözcüsü daha önce Rus oligarkın etkisinin "sınırlı" olduğunu söylemişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, pazar günü yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin tırmanmasını önlemek amacıyla Abramoviç'in yardım teklif ettiğini söyledi.

Avrupa Birliği ve İngiltere hükümeti, Chelsea Futbol Kulübü'nün de sahibi olan Abramoviç'e, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bağlantılı olduğu iddiasıyla yaptırım uyguladı.

Ancak Ukrayna lideri Zelenskiy'nin, Moskova ile barış görüşmelerinde rol oynayabileceği iddiasıyla ABD'den Abramoviç'e yaptırım kararı almamasını istediğine dair haberler gündeme geldi

Kremlin, Abramoviç'in barış müzakerelerinin ilk aşamasında bir rolü olduğunu, ancak artık sürecin ik ülkenin müzakere ekipleri tarafından yürütüldüğünü belirtiyor.

Moskova ve Kiev temsilcileri, Salı günü İstanbul'da yeniden yüz yüze müzakereler için bir araya gelecek.

Sorumluluk üstlenen olmadı

BBC muhabiri Frank Gardner'e göre 3 Mart akşamı Roman Abramoviç ve Ukraynalı müzakereciler Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir araya geldi. Sonrası çok esrarengiz.

Bellingcat araştırma sitesine göre, o akşamın ilerleyen saatlerinde, üçü sinir gazı zehirlenmesi semptomları yaşadı.

Derileri soyuluyor, gözleri tahriş oluyor ve göz arkasında şiddetli ağrı çakiyorlardı; semptomlar bütün gece sürdü.

Bellingcat'e göre, çikolata ve sudan başka bir şey yiyip içmemişlerdi. Kimyasal silah uzmanları bu vakayı inceledi ve kasıtlı olduğu sonucuna vardılar. Ama kimin yaptığına dair hiçbir fikrimiz yok. Sorumluluk üstlenen de yok.

Kaçınılmaz olarak insanlar bunun, Rusya'nın askeri istihbarat servisi GRU'nun işi olup olmadığını merak edecekler. Zira İngiltere, Salisbury kentinde Noviçok saldırısını onların yaptığı sonucuna varmıştı.

Rusya'dan olayla ilgili herhangi bir yorum henüz yapılmadı ve arkasında kimin olduğuna dair bir kanıt yok. Ancak öyle görünüyor ki birileri barış görüşmelerine katılanlara bir uyarı yapmak istedi. Bu öldürücü bir doz değil, sadece bir uyarıydı.

İsmi açıklanmayan bir ABD'li yetkilinin olayı çevresel faktörlerle açıklaması ilginç. Bu ciddi rahatsızlıklardan başka hiç kimse etkilenmedi. Kimyasal silah uzmanı Hamish De Bretton-Gordon, olayın çevresel faktörlerle açıklanmasının neredeyse imkansız olduğunu söylüyor.

ABD'nin başta Rusya olmak üzere herhangi birinin Ukrayna'da kimyasal silah kullandığı yönündeki iddiaları yumuşatmak istemesi pek şaşırtıcı olmaz, çünkü bu onları, istemeseler de misilleme eyleminde bulunmak zorunda bırakabilir.

BBCTürkçe .