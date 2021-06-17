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Abdullah: Taliban savaş yoluyla asla kazanamayacak

Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, Taliban'ın savaş yoluyla asla kazanamayacağını söyledi.

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17.06.2021 10:52:15
Abdullah: Taliban savaş yoluyla asla kazanamayacak

Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, Taliban'ın savaş yoluyla asla kazanamayacağını söyledi.

Abdullah, başkent Kabil'de katıldığı bir törende yaptığı açıklamada, ülke genelinde son zamanlarda artan şiddet olaylarına dikkati çekti.
Taliban militanlarının, şiddeti artırarak savaşı kazanmak istediğini ifade eden Abdullah, "Taliban savaş yoluyla asla kazanamayacak." dedi.
Taliban'ın, barış için yaratılan büyük bir fırsatı görmezden geldiğini belirten Konsey Başkanı Abdullah, mevcut durumdan çıkmak için ulusal birliğin önemine işaret etti.
Abdullah, Afgan güvenlik güçlerinin ülke topraklarını savunmak için çok iyi mücadele verdiğini ve herkesin onları desteklemesi gerektiğini vurguladı.
Yabancı güçlerin, Afganistan'dan çekilmesinin istisnai bir durum olduğunu ifade eden Abdullah, Taliban'ın bu durumu, şiddeti artırmak için kullandığını kaydetti.
Yaşanan şiddet olaylarının asıl kurbanlarının, sivil halk olduğunu hatırlatan Abdullah, "Ülkedeki yabancı güçler çekilmeden önce Afgan halkı psikolojik olarak buna hazırlanmalı ve daha sonra çekilme süreci başlamalıydı. Bu konuda bir eksiklik oluştu." diye konuştu.
Abdullah, barış için yaratılan fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini, herkesin ateşkes ve barış istediğini sözlerine ekledi.

Afganistan'da şiddet olayları arttı

Ülkede barış süreci belirsizliği sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.
Afganistan'da mayıs başından bu yana yabancı güçlerin çekilmeye başlamasıyla şiddet olayları arttı.
Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi, geçen hafta, Taliban'ın mayıs ayında 1455 saldırı düzenlediğini açıklamıştı.
Taliban militanları, son 2 ayda 15 ilçenin kontrolünü ele geçirdi.
Ayrıca ABD Başkanı Joe Biden'ın 11 Eylül'ün yıl dönümüne kadar Afganistan'daki tüm Amerikan askerlerinin çekileceğini açıklamasının ardından eve dönüşler devam ediyor. Amerikan ordusunun yüzde 44'ü çekildi.
Taliban'ın hızlı ilerleyişi nedeniyle ABD'nin diplomatik çabaları da hız kazandı.
Birleşmiş Milletler verilerine göre, Taliban ülke topraklarının yüzde 50 ila 70'ini kontrolünde tutuyor.

 

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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