ABD, Zelenskiy’in üstünü çizdi mi?

Putin'in danışmanı Alexander Dugin'in kızı Darya Dugina'yı hedef alan bombalı suikastte Ukraynalı yetkililerin parmağı olduğu yönündeki New York Times (NYT) haberi ABD-Ukrayna ilişkilerine yeni bir boyut kazandırdı

Darya Dugina'nın ölümüyle sonuçlanan bombalı suikaste ilişkin ABD gazetesi NYT'nin haberi olayın failleri dışında Ukrayna-ABD ilişkilerinde de yeni bir gedik açmışa benziyor...

Söz konusu haberle ilgili yorumlarını yazan Aydınlık gazetesi yazarı Gaffar Yakınca, ABD'nin Zelenski'yi gözden çıkarmış olabileceği düşüncesini akıllara getirdiğini vurguladı...

Gazeteci Yakınca'nın yazısı;

Amerikan basınında önceki gün çıkan bir haber gündeme bomba gibi düştü. New York Times'a konuşan bazı ABD'li üst düzey istihbarat yetkilileri, Darya Dugina suikastının arkasında Ukrayna hükümetinin olduğunu söylüyordu.

Bu açıklama, cinayetten sonra Rusya istihbaratının ortaya koyduğu bilgilerin Amerikalılar tarafından teyit edilmesi anlamına geliyor ve Ukrayna'yı “terörist devlet” olarak nitelenme riski ile yüz yüze bırakıyor. Nitekim Rusya tarafı haberi temkinli bir iyimserlikle karşıladı. “Amerikalılar, daha sonra işleyecekleri bazı suçları Ukrayna'daki kimi unsurların üstüne yıkmak için yol yapmıyorlarsa eğer, gerçeği kabul etmeleri memnuniyet verici” denildi.

"ABD'DEN UKRAYNAYI ZOR DURUMA SOKAN HABER"

New York Times (NYT), şu an ABD'de iktidarı elinde tutan küreselci liberallerin yayın organı ve Amerikan derin devleti ile sıkı ilişkileri var. Dolayısı ile NYT'de yayınlanan bir haber asla “sadece bir haber” değildir. Rusya'yı -Ukrayna dolayısı ile- açık bir düşman olarak tarif eden ABD'nin, savaşın tam ortasında gerçekleşen bir terörist eylemde Rus tarafı ile aynı görüşleri dile getirmesi, mutlaka üzerinde durulması gereken bir işaret. Amerika, neden Ukrayna'yı zor duruma düşürecek ve Rusya'nın eline koz verecek böyle bir bilgi sızdırmış olabilir?

"UKRAYNA'DA YÖNETİM ZAAFİYETLERİ"

Amerikalılar, öncelikle bu işle hiçbir ilgilerinin olmadığını, Ukraynalıların cinayeti ABD'ye bilgi vermeden kendi başlarına tertiplediğini söylüyor. “Bilgimiz olsaydı engel olurduk” diyor. Cinayeti planlayan odak ise “Ukrayna hükümetinin bazı unsurları” diye tarif ediliyor. Amerikalı yetkililer, Ukrayna'daki güç merkezlerini yönetmekte zorlandıklarını, ordu, istihbarat servisi ve Zelenskiy'in ofisinin her birinin kendi başına hareket ettiğini söylüyor.

ABD KENDİNİ TEMİZ Mİ ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR?

Söylediklerine göre Dugina cinayetine dair temel endişeleri “Rusya'nın benzer eylemlere kalkışması” imiş. Ancak bugüne dek Rusya'dan böyle bir eylem sinyali gelmedi, hatta Rusya cinayet ile ilgili herhangi bir uluslararası girişimde de bulunmadı. Dolayısı ile cinayetten iki ay sonra gelen ABD açıklamasının Rusya'yı sakinleştirmek gibi bir maksadı olmadığını anlamak pek de güç değil.

Rusya'nın “ABD ileride yaşanabilecek cinayetler için kendini temiz pozisyona alıyor olabilir” uyarısı önemsiz değil. Ama bu da Amerikalıların temel motivasyonu olamaz. Amerika, her tür cinayeti istediği her kılıf içinde işleyebilen bir ülke. Küresel medyanın neredeyse tamamını elinde tutan Batılılar, uzun süredir meşruiyet gibi bir kaygı taşımıyorlar.

ZELENSKİ'NİN ÜSTÜ ÇİZİLDİ Mİ?

Sızdırılan haberin asıl amacına dair en kuvvetli ihtimal, ABD'nin Ukrayna hükümetine müdahalesi. Ukrayna'da gücü elinde bulunduran bazı isimlerin tasfiyesi gündeme gelebilir. Ancak bu, küçük çaplı bir iş, ABD'nin bunun için NYT'de özel haber yaptırmasına gerek yok. Daha kritik bir ihtimal bizzat Zelenskiy'in üstünün çizilmesidir.

Hatırlarsanız birkaç ay önce Henry Kissinger, Ukrayna için bir barış önerisi getirmiş, Biden'dan da destek bulmuştu. Öneriye göre, Ukrayna, topraklarının bir kısmını (Kırım ve şimdi Rusya'ya katılan bölgeler) Rusya'ya vererek Ruslarla barış yapmalıydı. Öneriyi destekleyenlere göre vakti geldiğinde Rusya ile barış zorunlu. Çünkü yaptırımlar Batı ekonomisine büyük zarar veriyor ve uzayan savaş yüzünden -Kissinger'ın da asıl sorun olarak gördüğü- Çin ile mücadele ihmal ediliyor.

Ukrayna'nın “toprak vermeye” ikna olacağı doğru zaman, ancak o topraklar fiilen Rusya'ya geçtikten sonra gelebilirdi. Geçen hafta itibarı ile söz konusu topraklar, hem fiilen hem de siyasi olarak Rusya'ya katıldı. Amerikalılar şimdi o vaktin geldiğini ve şahin rolünde oynattıkları Zelenskiy'in yerini daha liberal bir kuklaya bırakması gerektiğini düşünüyor olabilirler.

Kaynak: Aydınlık .