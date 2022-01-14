ABD Yüksek Mahkemesi, Biden'ın zorunlu Covid-19 aşısı kararını durdurdu

Amerika Birleşik Devletleri'nde Yüksek Mahkeme, Başkan Joe Biden’ın büyük işletmeler için getirdiği Covid-19'a karşı aşı mecburiyeti, çalışanları haftalık teste tabi tutma ve iş yerinde maske takma zorunluğu kararını durdurdu.

Mahkeme, bununla birlikte sağlık çalışanları için getirilen aşı zorunluluğu kararına ise yeşil ışık yaktı.

Yüksek Mahkeme, sözlü savunmaları 7 Ocak'ta tamamlamıştı.



Geçen hafta açıklama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, koronavirüsün Omicron varyantının ülkede hızla yayıldığına dikkati çekerek, söz konusu kararı sonuna kadar savunacaklarının altını çizmişti.

Beyaz Saray tarafından kasım ayında yapılan açıklamada, 4 Ocak'a kadar 100'den fazla çalışanı olan tüm iş yerlerinde Covid-19'a karşı aşılama zorunluluğu getirildiği duyurulmuştu.

Açıklamada, iş yerlerinin bu tarihe kadar tüm çalışanlarını aşı olmaya teşvik etmeleri, aşı olmayan çalışanlara haftalık test ve maske zorunluluğu uygulamaları gerektiği, aksi takdirde 14 bin dolara kadar cezai müeyyide uygulanacağı belirtilmişti.

Ancak ülke genlinde 11 eyalet, Biden yönetiminin iş yerlerinde aşı zorunluluğu kararına karşı dava açmıştı.

Euronews Türkçe'nin haberine göre, Ddava dilekçesinde, aşıyı zorunlu kılma yetkisinin federal hükümete değil eyaletlere ait olduğu savunularak, “Bu politika anayasaya ve hukuka aykırıdır, akıl dışıdır.” ifadesine yer verilmişti. Yüksek Mahkeme'de 9 yargıçtan oluşan jürinin çoğunluğu Cumhuriyetçilere yakın isimlerden oluşuyor. Bu arada Biden yönetiminin karar kabul edilmiş olsa ABD genelinde 80 milyonun üzerinde insan bu durumdan etkilenecekti. Biden, ilk olarak eylül ayında, 100'den fazla çalışanı olan işletmeler için aşı zorunluluğu uygulanacağını duyurduğunda, Cumhuriyetçilerden büyük tepki çekmişti. ABD'de halen sağlık ve federal hükümet çalışanlarına aşı zorunluluğu uygulanıyor. Öte yandan ABD'de Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 240 artışla 844 bin 562'ye ulaştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.