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ABD yönetiminden Myanmar'daki darbe yönetimi ile bağlantılı 4 şirket ve 22 şahsa yaptırım

ABD, Myanmar'daki darbe yönetiminin 'kendi halkına yönelik zalim şiddet kampanyasına' destek verdikleri gerekçesiyle 4 şirket ve 22 şahsı yaptırım listesine aldı.

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02.07.2021 18:49:03
ABD yönetiminden Myanmar'daki darbe yönetimi ile bağlantılı 4 şirket ve 22 şahsa yaptırım

ABD Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Myanmar ordusuna destek verdikleri gerekçesiyle 4 şirketin yaptırım listesine alındığı bildirilirken, Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada ise Myanmar'daki askeri rejim ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle 22 kişinin yaptırım listesine alındığı kaydedildi.

Söz konusu açıklamalarda yaptırım listesine alınan şirket ve şahısların "Myanmar ordusunun demokrasiyi sindirme çabaları ve kendi halkına yönelik zalim şiddet kampanyasına" destek verdikleri ve bu tarz eylemlerde bulunanlara uygun cevabın verileceği vurgulandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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