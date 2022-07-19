ABD yönetimi, Prens Selman ile ilgili kritik kararı vermek için ek süre istedi

ABD'de Biden yönetimi, Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'nın dokunulmazlığının kaldırılığı kaldırılmaması konusunda fikrini belirtmeden önce konuyla ilgilenen hakimden 60 gün ek süre istedi.

Dokunulmazlığın verilmesi durumunda ABD, Selman'ı 2 Ekim'de İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğu'nda Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi ile ilgili olarak yargılayamayacak. Selman'ın devletteki rolü nedeniyle dokunulmazlığı bulunuyor.

ABD Adalet Bakanlığı, mahkemenin belirlediği 1 Ağustos son tarihine uyamayacağını belirtti.

Bakanlık açıklamasında, "ABD, mahkemenin talebini detaylı bir şekilde inceliyor ancak durumun hem ABD yasaları hem de uluslararası yasalar boyutu göz önünde bulundurulduğunda bu konuda karar alınabilmesi için yürütme organında birçok farklı kurumun fikrini almak gerekiyor" dedi.

Davaya bakan hakim, başvuruyu kabul etti ve ABD yönetimine 3 Ekim'e kadar süre verdi.

Mahkemenin talebi, ABD Başkanı Joe Biden, Suudi Arabistan'a yaptığı tartışmalı ziyaretten döndükten kısa süre sonra yapıldı. Biden, bu ziyaret sırasında Selman'la yaptığı özel görüşmede Kaşıkçı cinayetini gündeme getirdiğini ve cinayetten kendisinin sorumlu olduğunu düşündüğünü yüzüne söylediği iddia etmişti. Suudi Arabistan'ın Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Adel el-Cübeyr, toplantıda böyle bir ifade kullanıldığını duymadığını ifade etti.

Kaşıkçı, İstanbul'da katledilmeden önce ABD'nin Virginia eyaletinde yaşıyor ve ülkenin önde gelen gazetelerinden The Washington Post'ta yazıyordu.

ABD'de Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, cinayet emrini verdiği iddiasıyla Veliaht Prens Selman'a dava açtı. Bölge hakimi, ABD yönetiminin süreçle ilgili yasal sorular hakkında görüş belirtmesini istedi. .