ABD'yi kaygılandıran yeni gelişme; Şi ve Putin'den yeni nükleer hamle

ABD Başkanı Bİden'in 'elimizi çabuk tutmazsak Çin ABD'yi geçecek' diyerek kaygılarını paylaştığı alt yapı ve teknoloji alanında kritik bir gelişme daha oldu. Çin ve Rusya dört yeni nesil nükleer reaktörün inşasına başladı,