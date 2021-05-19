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ABD'yi kaygılandıran yeni gelişme; Şi ve Putin'den yeni nükleer hamle

ABD Başkanı Bİden'in 'elimizi çabuk tutmazsak Çin ABD'yi geçecek' diyerek kaygılarını paylaştığı alt yapı ve teknoloji alanında kritik bir gelişme daha oldu. Çin ve Rusya dört yeni nesil nükleer reaktörün inşasına başladı,

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19.05.2021 18:00:11
ABD'yi kaygılandıran yeni gelişme; Şi ve Putin'den yeni nükleer hamle

Çin ve Rusya, Çin'deki iki nükleer enerji santraline Rus yapımı yeni nesil reaktörler eklenmesine yönelik çalışmalara başladı.

Çin Küresel Televizyon Ağının (CTGN) haberine göre, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin çevrim içi düzenlenen projenin temel atma törenine katıldı.

Proje kapsamında Çin'in Ciangsu eyaletindeki Tienvan Nükleer Santralinin 7 ve 8 no'lu reaktörleri ile Liaoning eyaletindeki Şudabao Nükleer Santralinin 3 ve 4 no'lu reaktörleri Rusya tarafından inşa edilecek.

Rus yapımı üçüncü nesil "VVER-1200" tipi reaktörlerin inşasının 2026 ve 2028'de tamamlanması öngörülüyor.

Şi ve Putin, toplam 3 milyar dolar maliyetle 4 nükleer reaktör inşa edilmesi için Haziran 2018'de anlaşmaya varmıştı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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