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TIMETURK / DÜNYA / ABD'ye kötü haber; daha az F-35 teslim edilecek

ABD'ye kötü haber; daha az F-35 teslim edilecek

ABD'li savunma devi Lockheed Martin, 2022'de 151 ila 153 F-35 savaş uçağın teslimi için ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile anlaştıklarını duyurdu.

1 Saat Önce
2021-09-27 19:43:33
ABD'ye kötü haber; daha az F-35 teslim edilecek

Şirketten yapılan açıklamada, Pentagon ve Lockheed Martin'in F-35 üretim programında anlaşmaya vardığı bildirildi.

Lockheed Martin'in bu yıl 133 ila 139 uçak teslim edeceği belirtilen açıklamada, 2022'de ise 151 ila 153 uçağın teslim edilmesinin planlandığı aktarıldı.

Açıklamada, 2023'ten itibaren ise 156 uçağın teslim edilmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Bu zamana kadar 700'den fazla F-35'in teslim edildiğine işaret edilen açıklamada, bu uçakların dünya çapında 21 üste faaliyet gösterdiği aktarıldı.

Şirket haziran ayında, 2022'de yaklaşık 169 F-35 savaş uçağı üretmeyi ve teslim etmeyi hedeflediğini duyurmuştu.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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