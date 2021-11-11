DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Öğretim üyesi alım ilanı
Bilim insanlarından ezber bozan koronavirüs iddiası
Hatay'da Eren Kış-2 Operasyonu başlatıldı
Yurt içi piyasalar ödemeler dengesi verilerini bekliyor
Okullarda ilk ara tatil için son ders zili yarın çalacak
2021 Hemşire (lisans-lise) atama sayısı | Sağlık Bakanlığı hemşire atama kadro ve branş dağılımı
Ankara'da jeotermal kaynak arama sahaları ihale edilecek
ABD'ye iade edilmesine karar verildi
Azerbaycan - Lüksemburg maçını donmadan, HD olarak canlı izle!
'Milli Savaş Uçağı 2022'de bitecek'
2021 Sağlık Bakanlığı ataması başladı mı? 40 bin sağlık personeli (hemşire, ebe, tekniker, teknisyen) alımı ne zaman yapılacak?
Erdoğan-Karamollaoğlu görüşmesinden ne çıktı?
Metaverse nedir? Son dönemde herkesin sorduğu bu soruya cevap veriyoruz
Evlilik ikramiyesi nasıl alınır? Evlilik ikramiyesi kimlere verilir? Evlilik ikramiyesi alma şartları neler?
Mali Çıpa nedir? Mali Çıpa ne demek?

TIMETURK / DÜNYA / ABD'ye iade edilmesine karar verildi

ABD'ye iade edilmesine karar verildi

Güney Afrika yargısı, hakkında yolsuzluk, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamaları bulunan Mozambik'in eski Maliye Bakanı Manuel Chang'ın ABD'ye iade edilmesine karar verdi.

36 Dakika Önce
2021-11-11 09:34:34
ABD'ye iade edilmesine karar verildi

Gauteng Yüksek Mahkemesinin aldığı karara göre, Mozambik'te 2 milyar dolarlık yolsuzluğa adı karışan Manuel Chang, bu suçla ilişkili dolandırıcılık ve kara para aklama iddialarıyla yargılanmak üzere ABD'ye iade edilecek.

ABD'nin talebiyle 2018 yılında Güney Afrika'da tutuklanan Chang, o tarihten beri Gauteng eyaletindeki Modderbee Cezaevinde bulunuyor.

Chang'ın kendilerine iade edilmesini isteyen Maputo hükümeti, alınan karara şimdilik sessiz kalıyor. Ancak bu karar, eski bakanın memleketine iade edilmesi durumunda adilce yargılanıp gereken cezayı almayacağından endişeli bazı Mozambikli sivil toplum örgütleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Güney Afrika hükümeti, ağustosta Chang'ın Mozambik'e iadesine karar vermişti. Ancak Mozambik'in önde gelen çatı sivil toplum kuruluşu Bütçe İzleme Forumunun (FMO) konuyu mahkemeye taşımasıyla dava sonuçlanana kadar bu karar askıya alınmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR
Görüş Bildir Bizimle Paylaş