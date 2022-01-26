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ABD'ye ait F-15 savaş uçakları Estonya’da!

NATO, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik olası bir askeri harekatına karşı tedbir amacıyla ABD'ye ait F-15 savaş uçaklarının Estonya'ya konuşlandırıldığını bildirdi.

18 Dakika Önce
2022-01-26 18:39:47
ABD'ye ait F-15 savaş uçakları Estonya’da!

NATO Hava Komutanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, ABD'ye ait F-15 savaş uçaklarının Amari Hava Üssü'ne iniş yaptığı belirtildi.

Danimarka ve Estonya'ya ait F-16 tipi savaş uçaklarının ise bölgedeki güçlere takviye olarak yarın Litvanya'ya ait Siauliai Hava Üssü'ne konuşlanacağı aktarılan açıklamada, "Hava devriyesi birlikte daha güçlü." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası basında, söz konusu savaş uçaklarının sayısının 6 olduğu ifade edildi. AA .

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