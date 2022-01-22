Uluslararası ilişkiler yazarı Nedret Ersanel, ‘4 yıl içinde Amerikan demokrasisinin çökeceğini’ iddia eden ABD’li Siyaset Bilimci Prof. Thomas Dixon ile yaptığı ilginç röportajın bazı bölümlerini bugünkü yazısında paylaştı

Ersanel'in Yeni Şafak gazetesinde yayımlanan “ABD'ye 4 yıl ömür biçen Profesör; ‘İntikam için geliyorlar'” başlıklı yazısından önemli bir bölüm;

Bir Profesör, Kanada Royal Roads Üniversitesi, Cascade Enstitüsü İcra Direktörü ve British Columbia Üniversitesi öğretim üyesi, ABD'nin en saygın üniversitelerinden MIT mezunu, Siyaset Bilimci Thomas Dixon, ‘Globe and Mail' gazetesi için bir yazı kaleme almıştı ve önümüzdeki 4 yıl içinde Amerikan demokrasisinin çökeceğini, iç savaşa varabilecek sonuçlarla karşılaşabileceğimizi, burada da durmayıp, 2030'da ülkeyi diktatoryal rejimin yöneteceğini iddia ediyordu…

Normalde, Biden'ın Oval Ofis'e resmi olarak yerleşmesinden 14 gün önce yaşanan, görülmemiş derecede şaşırtıcı 6 Ocak Kongre baskını/ayaklanması olmasa, yazarın akademik kimliğini de atlayıp, bir tür ‘komplo teorisi' muamelesi yaparak görmezden gelebilirdik…

Ancak hem o günlerden kalan bir gerçeklik mirası var ortada hem de bugün Amerikan iç politika dinamiklerinde çarklar birbirinin ‘dişlilerini' kırmaya devam ediyor. Generaller bildiriler yayınlıyor. Hükümet, iç olaylarda askerin kullanılması kanunlarında değişiklik yapıp, ‘emir-komutayı' kendine alıyor. Artı pandemi, artı ekonomik kriz, artı dünyanın rekabetçi halleri…

AMERİKAN DEMOKRASİSİ YÜZDE 80 TÖKEZLEYECEK…

“Kırk yıldır siyaset-toplum çatışmalarının nedenleri üzerinde çalışıyorum. Karşılaştırmalı siyaset bilimciler ile çalışıyorum ve farklı ülkelerin siyasi operasyon ve rejimlerini karşılaştırıyoruz; özellikle şiddetli çatışmalar ve sivil istikrarsızlık, iç savaş, etnik çekişme, terörizm, isyanlara odaklanıyoruz. ABD'ye baktığımızda gördüğümüz şey ciddi sivil istikrarsızlık işaretleridir. ABD'de şu an demokrasinin, ülkedeki kurumların veya siyasi kurumların başı büyük dertte”…

“Amerikan demokrasisinin çökmesinin büyük olasılık olduğunu düşünüyorum. Emin miyim? Bugün için –sonra artacak– en az %40 ihtimal olduğunu söyleyebilirim. Bu da önemli ölçüde Donald Trump'ın 2024'te yeniden başkan seçilip seçilmemesine bağlı. Seçilme olasılığı ise bu oranın çok üzerinde! Başkan Biden şu anda popüler değil ve Amerikan seçmeninin yaklaşık % 40'ı –adaylığı kesinleşmeden dahi– Trump'ı coşkuyla destekliyor. Yeniden seçilirse, %80 ihtimal Amerikan demokrasisi akamete uğrayacak. Trump'ın işleyişi Cumhuriyetçi olmayan bir başkanın seçilmesini zorlaştıracak şekilde değiştireceğini düşünüyorum. Bu 2025-26 gibi olabilir. Bu da ABD'de büyük sivil istikrarsızlıklara yol açabilir. Sonrasında da sağ iktidar, gücünü konsolide edip yerleşik hale gelebilir. Başka deyişle, Birleşik Devletler'de bir diktatörlüğün gelişimine tanık olabiliriz. Bu da 2030 civarında olur”…

TRUMP SADECE ISINMA HAREKETİ, ARKASI VAR…

“Kötüsü de var. ABD dünyadaki demokrasiler için sembolik bir önem taşıyor. Dünyanın en eski demokrasisi ve tarihsel olarak demokratik kurumların koruyucusu. Eğer Birleşik Devletler demokrasisi başarısız olursa, bu diğer ülkelerin demokratik kurumlarını sürdürmesini çok zor hale getirecektir. Mesela Kanada'da 6 milyona yakın Trump destekçisi var. Ülke ABD'ye derinden bağımlı. Son derece entegre, ekonomileri birbirine bağlı. Sınırda günde yaklaşık bir milyar dolar ticaret akışı var. Gıdanın çoğu ABD'den geliyor. Dolayısıyla, demokratik kurumların gücünden bağımsız olarak, Washington'daki düşman bir rejim Kanada için büyük tehdit olacak. Yani Trump sadece ısınma hareketi”!..

‘İNTİKAM İÇİN GELİYOR'…

“Kasım'daki ara seçimlerde iktidar başarılı olamayacak gibi görünüyor. Cumhuriyetçi Parti'nin başarılı olması bekleniyor. Bu da muhtemelen Cumhuriyetçilerin hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da kontrolü ele geçirecekleri anlamına geliyor. Bu, Başkan Biden'ın yasama gündemi ile siyasi ajandası üzerindeki kontrolünü kaybetmesi demek. Biden'ın girişimlerini engellemek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklardır. Bu da Donald Trump'ın yeniden seçilmesini kolay hale getirir. Çünkü Kongre siyasi gündemi de kontrol eder. Başkan Biden'ın, görevinde tökezlediğini ve işini yapamıyormuş gibi görünmesini sağlayabilirler. Donald Trump'ın başkanlığa geri dönmesi gerektiğine dair argümanı güçlendirir. Dolayısıyla, sadece 10 ay sonra yapılacak olan ara seçimler, Amerikan demokrasisinin uzun vadeli başarısı için kritik öneme sahip. Sanırım Birleşik Devletler'de birçok Demokrat, durumun ne kadar ciddi olduğunu yeni anlamaya başlıyor. Cumhuriyetçi Parti içinde Trump karşıtı bir şey de beklemeyin. O iş bitti. Donald Trump Cumhuriyetçi Parti içindeki savaşı büyük ölçüde kazandı. Trump, ‘kişilik kültüne' döndü. Amerikan seçmeninin %40'ını arka cebinde tutuyor. Bu muazzam bir siyasi güç. Schwarzenegger'in “Geri döneceğim” dediği eski Terminatör filmlerine benziyor. Ve intikam için geliyor”…

“Unutmayın ki ülkede sivillerin elinde 400 milyon silah var. Rakiplerine saldırmak için kelimenin tam anlamıyla savaşa girmeye hazır büyük milis gruplar var. Amerika son derece şiddet eğilimli bir toplumdur. İnsanların bu toplumun ağır silahlı olduğunu anlaması gerekiyor. Karşı cenahın özünde kötü olduğuna, toplumdan atılmaları gerektiğine, gerçek Amerikalı olmadıklarına, vatansever olmadıklarına inanıyor”…

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