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TIMETURK / DÜNYA / ABD yargısından Halkbank kararı

ABD yargısından Halkbank kararı

ABD'de Halkbank davası ile ilgili açıklanan karara göre, Temyiz Mahkemesinin Halkbank'ın ülkede yargılanmasının mümkün olduğu yönünde karar aldığı belirtildi.

1 Saat Önce
2021-10-22 23:14:07
ABD yargısından Halkbank kararı

Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, bankanın ABD'de devam eden ceza davasıyla ilgili olarak Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası (FSIA-Foreign Sovereign Immunities Act) uyarınca, New York İkinci İstinaf Mahkemesi nezdinde yapılan itirazın Mahkeme tarafından reddedildiği yer aldı.

Açıklamada, “İkinci İstinaf Mahkemesi'nin ret kararının temyiz edilmesi için tüm yasal haklarımız kullanılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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