ABD yardımı olmasaydı İsrail Filistinlileri toplu olarak öldüremezdi

ABD'nin en önde gelen muhalif simalarından dilbilimci Prof. Noam Chomsky, 'The Truth Out' ile yaptığı röportajında, “Amerikan yardımı olmasaydı İsrail Filistinlileri toplu olarak öldürmezdi” dedi.

ABD'nin en önde gelen muhalif simalarından dilbilimci Prof. Noam Chomsky, "The Truth Out" ile yaptığı röportajında, “Amerikan yardımı olmasaydı İsrail Filistinlileri toplu olarak öldüremezdi” dedi.

Prof. Noam Chomsky , İsrail işgal teşkilatına askeri ve ekonomik yardımın meşruiyeti hakkında sorular yöneltti ve yardımın bir saçmalık olduğunu söyledi.

Arap-İsrail çatışmasında ve Ortadoğu siyasetinde uluslararası alanda en bilgili ve zeki analistlerden biri olarak tanınan Chomsky, İsrail'e sağlanan ABD askeri yardımının sistematik insan hakları ihlallerine karışan birimlere askeri yardımı yasaklayan Leahy Yasasını ihlal ettiğini söyledi.

Prof. Chomsky, siyasi uzman CG Polychroniou'nun "The Truth Out" sitesi için yaptığı röportajda, ABD Kongre Üyesi Betty McCollum'un bu konuda bir girişimin peşinden koştuğunu belirten Chomsky, kampanyanın ABD'nin yapmaması için daha ileri gitmesi gerektiğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri başkanları gibi uluslararası hukuku ihlal eden liderleri düşünmenin imkansız olduğunu belirten Chomsky, "Örneğin ABD'nin itaatsizlik etmesi halinde tüm seçeneklerin İran'a açık olacağı tehdidinin uluslararası hukukun ihlali olduğunu ifade ederek, Irak'ın işgali gibi diğer uluslararası suçlardan bahsetmeye bile gerek yok" dedi.

Chomsky, İsrail hükümetlerinin son saldırılar da dahil olmak üzere yıllarca Filistinlileri Kudüs'ten kovma girişimlerinin, İsrail'in "terör ve sınır dışı etme" politikasını uygulama konusunda ABD'ye güvenmesi olmadan anlaşılamayacağını kaydetti.

Chomsky, Siyonist hareketin uzun vadeli sabit hedefinin Filistinlilerden kurtulup yerine Yahudi yerleşimciler koymak olduğunu vurguladı.

Dünya düşünürü Chomsky, eski Başkan Donald Trump'ın İsrail'e suç işleme özgürlüğü sağladığına ve Siyonist projeye yaptığı katkılardan birinin, İsrail ile Arap diktatörlükleri arasındaki ilişkilerin resmi bir karakterini sağlayacak normalleşme anlaşmaları için baskı olduğuna dikkat çekti.

Kaynak: alquds.co.uk

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.