ABD yakıt ve enerji kaosuyla karşı karşıya

Avrupa ve Çin’i vuran enerji krizinden sonra gözler ABD’ye çevrildi. Ülkenin önde gelen sanayicileri, ABD'nin İngiltere gibi potansiyel kıtlıklarla karşı karşıya olduğu konusunda Başkan Biden’a uyardı.

Avrupa ve Çin'i vuran enerji krizi, elektrik kesintilerine ve kıtlıklara yol açarken, İngiltere'de de ağır vasıta sürücülerinin eksikliği nedeniyle yakıt krizi patlak verdi. Birçoğu sorunun rotası olarak Brexit'i işaret etti, ancak elektrik şirketleri müşterileri kış zamları konusunda uyarmaya başladıkça, ABD de listede darbe alacak ülkeler sırasındaki yer olabilir. Bir enerji koruma fonu da ABD'nin İngiltere gibi potansiyel kıtlıklarla karşı karşıya olduğu konusunda Biden'a uyardı.

İngiliz Express gazetesinin haberine göre; Xcoal Energy & Resources LLC'nin CEO'su Ernie Thrasher, kamu hizmeti yöneticilerinin kendisine önümüzdeki kış aylarında yaşanaca olasa bir kıtlığın ABD'de elektrik kesintilerine neden olabileceğinden korktuklarını söylediklerini söyledi.

Thrasher yaptığı açıklamada, “Bu kamu tesisleri, sahip oldukları varlıkların yeterli yakıt alamamasından endişe ediyor. Büyük kamu kuruluşlarında derinden endişe duyan yüksek otoriteye sahip insanlar var" dedi.

Power the Future'ın kurucusu ve yöneticisi Daniel Turner ise, Başkan Biden'ı suçlayarak Twitter'dan şunları yazdı:

"Joe Biden, ABD'deki petrol ve gaz aramalarının çoğunu durdurdu, Keystone XL boru hattını engelledi ve kömür ve diğer güvenilir enerji biçimlerine karşı savaşı yeniledi. Bu enerji krizi Joe Biden'ın krizidir. Bay Biden'ın görevdeki ilk gününde, tartışmalı Keystone XL boru hattı için izinleri iptal etti. Boru hattının, mevcut bir boru hattına katılmak için Kanada'nın Alberta eyaletinden Nebraska'ya yaklaşık 1.200 mil (1.900 km) petrol taşıması bekleniyordu. Her gün 830.000 varil petrol taşıyabilirdi. İklim değişikliğiyle ilgili yürütme eylemlerinden sonra, karbon emisyonlarını azaltmak amacıyla Bay Biden, kamu arazileri ve sularında yeni petrol ve doğal gaz kiralamalarının durdurulmasının yanı sıra fosil yakıt geliştirme için mevcut izinlerin gözden geçirilmesini emretti. İklime öncelik vermek için açık bir girişimde bulunan Bay Biden, Ocak ayında, 'İklim kriziyle başa çıkmak için zaten çok bekledik. Daha fazla bekleyemeyiz.' dedi. Ancak Bay Biden'ın karbondan arındırma çabalarında Çin'i taklit etme riskini alıyor."

Kaynak: express-co-uk.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.