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“ABD ve müttefikleri, Irak’ı işgal etmek için üç tez üretti”

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi’nin başkenti Erbil’de, düzenlenen “Irak; Trajik Bir Kader” konferansında konuşan Dr. Adil Baxewan, ABD ve müttefiklerinin Irak’ı işgal etmek için 3 tez ürettiğini söyledi.

56 Dakika Önce
2021-09-25 15:23:59
“ABD ve müttefikleri, Irak’ı işgal etmek için üç tez üretti”

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de, Rûdaw Araştırmalar Merkezi'nin öncülüğünde, Irak Fransız Araştırmalar Merkezi, Fransa'nın Bağdat Büyükelçiliği ve Confluences dergisi ortaklığı ile düzenlenen “Irak; Trajik Bir Kader” konferansında konuşan Dr. Adil Baxewan, ABD ve müttefiklerinin Irak'ı işgal etmek için çeşitli tezler ürettiğini söyledi.

Fransız Araştırma Merkezi Direktörü Dr. Adil Baxewan, ülkeyi işgal etmek için kullanılan tezlerden birinin Saddam Hüseyin yönetiminin kimyasal silahlar edindiği yönünde olduğunu ancak 1988'de Halepçe'de kimyasal silahlar kullanıldığında buna da karşı çıkılması gerektiğini oysa bu durumun o zamanlar müttefikler tarafından önemsenmediğine dikkati çekti.

Adil Baxewan, Irak yönetiminin El Kaide ile bağlantılı olduğu tezinin de işgal amacıyla işlendiğini, ancak gerçekte durumun farklı olduğunu hatta dönemin ABD Başkanı George Bush'un Irak yönetimi ile El Kaide bağlantısına dair bir belge bulunmadığını işgalden 3 hafta sonra açıkça söylediğini kaydetti.

Baxewan, işgale gerekçe yapılan üçüncü noktanın da özünde komik olduğunu ve sanki bölgedeki ABD müttfikleri çok demokratik rejimlere sahipmiş gibi Irak'ın diktatörlükle suçlandığını söyledi.

Kaynak: Rudaw

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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