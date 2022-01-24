ABD ve İngiltere'nin 'ülkeyi terk edin' uyarısına Ukrayna'dan yanıt

Ukrayna, ABD ve İngiltere’nin “ülkeyi terk edin” uyarılarını 'aşırı tedbir' olarak gördüğünü söyledi.

Ukrayna'daki İngiliz Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, "Gerekçe 'Rus tehdidinin büyümesine" yanıt olarak bazı yetkili ve yakınlarının Kiev'den çekildiğini söyledi.

Twitter'dan paylaşılan açıklamada "İngiliz Büyükelçiliği açık kalmaya devam ediyor ve gerekli çalışmaları yapmaya devam edecek" denildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise, olası bir Rusya müdahalesine karşı, Kiev büyükelçiliğindeki personelinin ailelerine Ukrayna'dan ayrılması talimatı verdi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko yaptığı açıklamada, "Amerikan tarafının böyle bir adımını erken ve aşırı tedbir olarak görüyoruz" dedi. .