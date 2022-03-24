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TIMETURK / DÜNYA / ABD ve İngiltere anlaştı

ABD ve İngiltere anlaştı

Türk çelikçiler ABD pazarında rekabet gücünü kaybediyor. ABD ile İngiltere, çelik ve alüminyum ticaretinde uygulanan gümrük vergisini ve tarifeleri hafifl eten bir anlaşmaya vardı. ABD daha önce de Avrupa Birliği ve Japonya ile de benzer bir anlaşma yapmıştı. “Trump vergileri” olarak adlandırılan tarifelerin hafifletilmesi, Türk çelik sektörünün ABD pazarındaki rekabet gücünü kırdı.

27 Dakika Önce
2022-03-24 10:14:08
ABD ve İngiltere anlaştı

ABD yönetimi, ithal çelik ve alüminyuma uyguladığı tarifelerin hafifl etilmesi için İngiltere ile anlaşmaya vardığını açıkladı. ABD'nin İngiltere çıkışlı çelik ve alüminyum vergilerinde indirim yönünde düzenlemeye gitmesinin Türk çelik sektörüne etkisini değerlendiren çelikçiler, “Vergiden muaf olan ülkelerin Türkiye'ye karşı avantaj elde ederek rekabette güç kazandığını, bu durumun Türk ihracatçılarının ABD pazarında rekabet gücünü kaybetmesine neden olduğunu” belirtiyorlar.

TÜRK FİRMALARI İÇİN PAZAR DARALDI

ABD, 2018 yılından buyana devam eden çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik gümrük vergisi uygulaması ile ilgili olarak önce Avrupa Birliği (AB) ve Japonya ile anlaşmaya varmış ve tarifelerin hafifl etilmesi kararlaştırılmıştı. ABD son olarak, İngiltere ile de anlaşma sağladı. ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “anlaşma ile Trump döneminde uygulanan vergiler olmaksızın İngiltere'nin ABD'ye ‘tarihsel temelli sürdürülebilir hacimlerde' çelik ve alüminyum ürünleri göndermesine izin verileceği” kaydedildi.

ABD, DTÖ ANLAŞMASINA AYKIRI DAVRANIYOR

ABD'nin İngiltere çıkışlı çelik ve alüminyum vergilerinde düzenlemeye gitmesinin Türk çelik sektörüne etkisini DÜNYA'ya değerlendiren Çelik İhracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler, “Her ilave üretici Türkiye'ye karşı avantaj elde ederek rekabette güç kazandıkça bizim o pazardaki gücümüz de azalıyor, pazar payımızda daralıyor” dedi. Sektör adına ABD'de şubat ayında yapılan görüşmelerde ABD tarafının “başka bir ülkeye herhangi bir vergi indirimi olmayacağını” belirttiklerini kaydeden Dalbeler, “Yapılan bu karşılıklı anlaşmalar DTÖ kurallarına kesinlikle aykırı. Ayrıca yeni bir düzen oluşturuluyor ve zenginler kendi aralarında serbest ticaret alanları oluştururken bizleri bunun dışında tutuyorlar. Bu yeni düzen DTÖ'nün fonksiyonunu tamamen yitirmesine ve dünya ticaretinde büyük bir haksızlığa yol açmasına sebep olacak” açıklamasını yaptı. .

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