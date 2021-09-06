DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Taliban'dan son dakika açıklaması: Pencşir vilayetinin tamamı kontrol altına alındı
Karamollaoğlu: Aşıda zorlamaya gerek yok
Haşdi Şabi komutanına bombalı saldırı
Venezuela ve Kolombiya anlaşmaya vardı
Kripto paralar için rekor haftası: 8 altcoin’de yeni zirve
Biden'a kötü haber! Trump öne geçti
İsrail Cumhurbaşkanı: Filistin ile ilişkiler yeniden tesis edilmeli
ABD'den Rusya'ya çağrı: Gözaltına alınan Kırım Tatar Türklerini serbest bırak
Bahreyn Kralı'ndan Türkiye açıklaması
ABD ve Fransa'dan Gine'deki darbeye kınama
Adalet Bakanlığı 26 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Bitcoin yeniden 50 bin dolar seviyesini aştı
Tatar: Biz yürekten Türkiye'ye bağlı bir halkız
Konya namaz vakitleri 1 aylık
Doğum borçlanma başvurusu nasıl yapılmaktadır?

TIMETURK / DÜNYA / ABD ve Fransa'dan Gine'deki darbeye kınama

ABD ve Fransa'dan Gine'deki darbeye kınama

ABD yönetimi ve Fransa, Gine'de yapılan askeri darbeyi kınadı. Doumbouya liderliğindeki bir grup asker, dün devlet televizyonu RTG'ye giderek canlı yayında darbe bildirisini okumuştu.

2 Saat Önce
2021-09-06 06:15:32
ABD ve Fransa'dan Gine'deki darbeye kınama

ABD yönetimi, Gine'de yapılan askeri darbeyi kınadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin Gine'de yönetimin zorla ele geçirilmesini kınadığı belirtti.

"Şiddet ve anayasa dışı adımlar sadece Gine'nin barış, istikrar ve refah arzularını tüketmektedir." ifadesini kullanan Price, bu tarz eylemlerin, ABD ve diğer uluslararası aktörlerin Gine'ye olan destek kabiliyetini kısıtladığına işaret etti.

Price açıklamasında, "Tüm tarafları şiddetten ve anayasanın desteklemediği her türlü eylemden vazgeçmeye ve hukukun üstünlüğünü desteklemeye davet ediyoruz." çağrısında bulundu.

Fransa da, Gine'de yapılan askeri darbeyi kınadı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa'nın Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS), dün Gine'de yönetimin zorla ele geçirilmesinin kınanması çağrısına katıldığı belirtildi.

ECOWAS'ın anayasal düzene geri dönülmesi ve alıkonulan Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin derhal ve koşulsuz şekilde serbest bırakılması çağrısı yinelenen açıklamada, "Fransa, Afrikalı ve uluslararası müttefikleriyle yakın temas içerisindedir." ifadesi kullanıldı.

Daha önce, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afrika Birliği ve ECOWAS Gine'deki darbeyi kınamıştı.

-"Saçının teline bile dokunmadık değil mi?"

Gine'nin başkenti Konakri'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı Sekoutoureya ve idari binaların bulunduğu Kaloum bölgesinden dün sabah silah sesleri duyulmuştu.

Olaydan birkaç saat sonra, Özel Kuvvetler Birliklerinin (GFS) başındaki Albay Mamady Doumbouya'nın, yönetime el koyduklarına ilişkin açıklamalarının yer aldığı bir video sosyal medyada dolaşıma sokulmuştu.

Aynı saatlerde Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin de askerler tarafından alıkonulmasına ilişkin görüntüler paylaşılmıştı.

Videoda Conde'nin bir grup askerle bir odada beklediği ve askerlerden birinin bitkin haldeki Conde'ye "Saçının teline bile dokunmadık değil mi?" sorusunu yönelttiği, Conde'nin ise cevap vermediği görülmüştü.

Cuntanın adı "Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesi"

Görüntülerin sosyal medyada yer almasından kısa süre sonra, Doumbouya liderliğindeki bir grup asker, devlet televizyonu RTG'ye giderek canlı yayında darbe bildirisini okumuştu.

Doumbouya, ülkedeki kötü gidişat nedeniyle yönetime el koyduklarını ve Ulusal Birlik ve Kalkınma Komitesini (CNRD) kurduklarını duyurmuştu.

Hükümetin, anayasanın, kamu kurumlarının feshedildiğini kaydeden Doumbouya, hava ve kara sınırlarının kapatıldığını söylemişti.

Darbenin arkasındaki isim, Fransız Yabancı Lejyonu'ndan

Conde hükümetinin Albay Doumbouya ile GFS'nin yapısı konusunda bir süredir anlaşmazlıklar yaşadığı biliniyordu.

Doumbouya, Fransız Yabancı Lejyonu'nda bir süre görev yaptıktan sonra 2018'de Conde tarafından oluşturulan GFS'nin başına getirilmişti

Cumhurbaşkanı Alpha Conde'ye karşı, 19 Temmuz 2011'de de darbe girişiminde bulunulmuş ve konutuna roketli saldırı düzenlenmişti.

Cumhurbaşkanı Conde, 18 Ekim 2020'de yüzde 59,49 oy alarak 3'üncü kez cumhurbaşkanı seçilmişti.

Üçüncü dönem adaylık tartışmaları

Ülkenin 1958'de bağımsızlığını kazanmasından bu yana ilk demokratik güç değişimiyle Aralık 2010'da 5 yıllığına seçilerek göreve gelen Conde, 2015'te yeniden cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Cumhurbaşkanının en fazla 2 dönem üst üste görev yapabildiği ülkede ikinci dönemi 2020 Aralık'ta sona eren Conde'nin üçüncü dönem de seçilebilmesine imkan sağlayacak anayasa değişikliği referandumu 22 Mart 2020'de yapılmıştı.

83 yaşındaki Conde'nin 3'üncü dönem adaylığı, ülkenin en çok tartışılan gündem maddesi olmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş