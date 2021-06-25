ABD ve Almanya'dan 'Yahudi Karşıtlığıyla Mücadele' anlaşması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Alman mevkidaşı Heiko Maas, Yahudi soykırımının reddedilmesi ve Yahudi karşıtlığıyla mücadelede ortak adım atmak üzere anlaşma imzaladı.

Almanya'yı ziyareti sırasında Alman yetkililerle bir araya gelen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Yahudi soykırımının reddedilmesi ve Yahudi karşıtlığına karşı mücadelede Almanya'yla işbirliği içinde olacaklarını söyledi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Avrupa'nın Katledilen Yahudileri Anıtı önünde konuşma yapan Bakan Blinken, iki ülkenin yetkililerinin, “günümüzün nesilleri ve gelecek nesillerin Yahudi soykırımını bilip bundan ders çıkarmasını sağlayacağı” sözünü verdi.

Blinken ayrıca, Yahudi karşıtlığının cinsiyetçilik, ırkçılık ve diğer ayrımcılıklar gibi demokrasilere yönelik tehdit oluşturduğunu belirtti ve “Bu nedenle Yahudi soykırımının tarihini öne çıkarmanın yaratıcı yollarını bulmalıyız. Bunu, sadece geçmişi anlamak için değil, aynı zamanda günümüzü ve geleceğimiz şekillendirmek için yapmalıyız” ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Alman mevkidaşı Heiko Maas, Yahudi soykırımının reddedilmesi ve Yahudi karşıtlığıyla mücadelede ortak adım atmak üzere anlaşma imzaladı. Anlaşmayla, özellikle gençlerin ve kamu çalışanlarının bu alanda etkili bir şekilde bilgilendirilmesi için gerekli eğitim programlarının güçlendirilmesi hedefleniyor.

Blinken, “Bu diyalog bize, hem kaybedilebilecek şeyleri hatırlatacak hem de göz yummak yerine ayağa kalkarsak neleri kurtarabileceğimizi gösterecek” dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.