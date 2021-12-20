DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Yapay zekaya tuvalet kağıdının geleceğini sordular Cevap: Dolar dursa bile tuvalet kağıdı fiyatları durmayacak
Doları düşüren 10 madde; işte yeni ekonomik tedbirler…
Ölümlere neden olan sahte içkinin 2 imalathaneden yayıldığı belirlendi
Görevine son verildi!
Dolar düştü mü? Dolar ne kadar oldu? Dolarda düşüş devam eder mi?
Altın ve dolar nereye kadar gerileyecek? Yapılan zamlar geri alınacak mı?
Asgari ücretteki vergi affı genişletildi!
Uzman Saç Ekim Merkezi Esthetic Hair Turkey
18 bin 762 kişinin testi pozitif çıktı
Dolar/TL yüzde 22,3 geriledi! Erdoğan'dan açıklama!
Sert düştü; Dolar 15 TL’nin altında!
Nass ne demek? Nass ve Nas kelime anlamı | Erdoğan 'Naslar' açıklaması
Dolarda büyük düşüş! Erdoğan, kritik kararları açıkladı!
PPP ne demek? PPP açılımı ve Erdoğan'ın bahsettiği yap işlet devret modeli
PPP nedir? Yap İşlet Devret Modeli nedir?

TIMETURK / DÜNYA / ABD, vatandaşlarına Ukrayna'ya 'seyahat etmeyin' uyarısı yaptı

ABD, vatandaşlarına Ukrayna'ya 'seyahat etmeyin' uyarısı yaptı

ABD Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşlarına yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve Rusya'nın tehditleri nedeniyle Ukrayna'ya 'seyahat etmeyin' uyarısı yaptı.

2 Saat Önce
2021-12-20 21:03:19
ABD, vatandaşlarına Ukrayna'ya 'seyahat etmeyin' uyarısı yaptı

ABD Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamada, Ukrayna'ya yönelik yayımlanan seyahat uyarısında, bu ülkenin durumunun "Kategori 4-Seyahat Etmeyin" olarak güncellediği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu uyarıya Kovid-19 salgınının yanı sıra Rusya'nın artan tehdidi, bazı bölgelerde artan sivil huzursuzluk ve suç riski gerekçe gösterildi.

Dışişleri Bakanlığının ülkeye yönelik değerlendirmesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD vatandaşları, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı önemli bir askeri harekat planladığına dair haberlerin farkında olmalıdır. ABD vatandaşlarına ayrıca özellikle Ukrayna sınırları boyunca, Rusya tarafından işgal edilen Kırım'da ve Rusya tarafından kontrol edilen doğu Ukrayna'da güvenlik koşullarının öngörülemez olduğu ve çok az farkla bozulabileceği hatırlatılıyor."

Açıklamada, Ukrayna'ya gitmek durumunda olan ABD vatandaşlarına ise Rus askeri harekatının muhtemel olabileceği bölgelerde ve Rusya'nın kontrolü altındaki Kırım, Donetsk ve Luhansk gibi bölgelerde konsolosluk hizmetlerinin de ciddi şekilde etkilendiği uyarısı yapıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş