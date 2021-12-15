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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan Rus muhatabına Ukrayna'yla ilgili 'endişeliyiz' mesajı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD'nin Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığmasından duyduğu endişeyi iletti.

51 Dakika Önce
2021-12-15 23:00:46
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan Rus muhatabına Ukrayna'yla ilgili 'endişeliyiz' mesajı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne'un yaptığı yazılı açıklamaya göre, Sullivan ve Uşakov, telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında 7 Aralık'ta yapılan görüşmenin devamı niteliğindeki görüşmede, Sullivan, ABD'nin Ukrayna sınırında Rusya'nın asker yığmasına ilişkin duyduğu güçlü endişeleri aktardı.

Sullivan, ABD'nin güvenlik ve stratejik konularını diplomasi ile çözmeye çalışırken Avrupalı ortaklarıyla yakından çalışmayı sürdüreceğini vurgulayarak, ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Karen Donfried'ın 16 Aralık'ta koordineli bir yaklaşım geliştirilmesi için Brüksel'de NATO müttefikleri ile görüşeceğini kaydetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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